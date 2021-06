Yerson Mosquera: "Es una motivación grande jugar en la Premier, la mejor liga del mundo"

Ricardo Micolta Angulo

La Premier League será la gran prueba para el defensor juvenil, Yerson Mosquera, quien se convirtió en días pasado en el primer refuerzo del Wolverhampton para la próxima temporada.



El exjugador de Nacional habló de las expectativas que tiene de competir en la Premier, la que considera que es la mejor liga del mundo.



"Es una motivación muy grande porque muchos futbolistas aquí en Colombia quisieran ir a una liga como la Premier, que es la mejor del mundo, la más competitiva", comentó el jugador de 20 años en una entrevista con la página oficial del club.



"Estoy contento, es un club muy bueno el cual me gustaría ir a probarme, me gustaría ir a probar lo que tengo, al parecer las cosas que me proporcionó el club eran súper extraordinarias, tanto en lo deportivo como en lo económico, súper bien", agregó.



En cuanto a sus características de juego, el zaguero que debutó con Juan Carlos Osorio en el equipo 'verdolaga', resaltó: "Mi liderazgo, mi juego aéreo, mi velocidad en espacios largos y cortos, mi fortaleza en los duelos uno contra uno, creo que mi toma de decisiones va a ser fundamental también".



Yerson Mosquera, que ha sido parte de la Selección Colombia Sub-20, fue adquirido por el Wolverhampton en 5,2 millones de euros.