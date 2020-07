Xavi Hernández, exBarcelona y actual técnico del Al Sadd, dio positivo por Covid-19

Francisco Henao

Xavi Hernández, exfutbolista del FC Barcelona y actual entrenador del club catarí Al Sadd, dio positivo al nuevo coronavirus, anunció la entidad, que informó también que el técnico se perderá este sábado el partido de reanudación de la liga del país contra Al Khor.



Xavi, de 40 años, que fue centro de rumores sobre una posible vuelta como entrenador del Barcelona, acabó firmando por una temporada más con el equipo catarí.



"Hace unos días, siguiendo los protocolos de la Qatar Stars League, di positivo en el último test al Covid-19" , dijo Xavi en la cuenta de Al Sadd en Twitter.



"Afortunadamente, me siento bien, pero quedaré aislado hasta que tenga el permiso de salir. Cuando los servicios médicos me lo permitan, estaré impaciente por volver a mi rutina diaria y trabajar" , añadió el entrenador español.



Casi un cuatro por ciento de la población de los 2,75 millones de personas de Catar ha tenido coronavirus, con 108.638 casos desde el inicio de la pandemia, por lo que el pequeño estado del Golfo Pérsico tiene uno de los mayores porcentajes de infección.



El país ha informado de solo 164 muertes por lo que tiene uno de los porcentajes menores de fallecimientos, mientras que 105.420 personas ya se han recuperado del COVID-19, según las estadísticas oficiales.



"Hoy no podré estar con mi equipo en la vuelta a la competición oficial" , añadió Xavi, en referencia al duelo de su equipo Al Sadd contra Al Khor, este sábado.



Será el primer partido de Al Sadd desde que se paralizó la liga catarí en marzo, debido al virus.



Su puesto en el banquillo de Al Sadd lo ocupará el segundo entrenador, David Prats, explicó.