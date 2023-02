Xavi Hernández: "Es una decepción muy grande para nosotros esta eliminación"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó este jueves la eliminación de la Europa League tras caer 2-1 con el Manchester United, admitiendo que "es una decepción muy grande para nosotros".



El primer gol del United "nos hace daño, los duelos en la segunda parte nos han costado, han puesto una intensidad muy grande", explicó Xavi tras el partido a Movistar+.



"Teníamos el partido controlado, la primera parte ha sido muy buena, la eliminatoria ha sido muy igualada tanto en el Camp Nou como aquí", añadió Xavi.



"Ha habido ratos que hemos estado muy bien, en la segunda parte hemos apretado al final pero no ha podido ser", afirmó el técnico azulgrana, recordando que "jugamos contra un rival que está en un momento de forma fantástico".



"Es una decepción muy grande para nosotros, pero ahora hay que centrarse en las competiciones que nos quedan", dijo Xavi, cuyo equipo lidera el campeonato español.



"Es una pena porque teníamos ilusión, hemos competido muy bien el equipo ha dado la cara en todo momento, pero teníamos enfrente un grandísimo rival", añadió.



"De no haber sido el empate tan pronto en el segundo tiempo creo que habríamos podido dominar más el partido", pero "esto es Europa, se decide por pequeños detalles que no hemos sabido controlar", insistió Xavi.



"Creo que el equipo merecía más", afirmó, antes de destacar que, aunque eliminados de nuevo, "hemos estado mucho mejor que la temporada pasada" en Europa.



"El año que viene a volver a intentarlo, tratar de ser competitivos para demostrar que en Europa también podemos competir", concluyó.