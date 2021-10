Wílmar Barrios, exceso de talento en el mediocampo de la Selección Colombia

Existe una estadística que indica que nosotros los seres humanos tomamos alrededor de 35.000 decisiones durante todo el día, desde que nos despertamos hasta la hora de dormir. Ahora, se puede llegar a imaginar, ¿cuántas de estas debe tomar un futbolista en 90 minutos de juego? Y, en lo posible, tiene que ser totalmente acertado.



Esto es a lo que se enfrenta Wílmar Barrios cada vez que sale a la cancha con la Tricolor, una labor en la que, él nos demuestra, se puede ser impecable, y que se vio en el partido frente Brasil el domingo, de acuerdo con SofaScore (plataforma de estadísticas), pues cumplió con el 98% de lo pases, cifra que fue la mejor de los 22 en la cancha.



Y es que el cartagenero de 27 años lleva tomando las decisiones correctas desde que era un niño. Wílmar creció en el barrio La Candelaria, en un ambiente rodeado de pandillas, violencia, hurtos y cualquier tipo de tentación a los malos hábitos. Sin embargo, tomó la determinación de regatear todos esos obstáculos, no caer en lo incorrecto e irse por el camino del fútbol y de la gloria.



Nosotros lo vemos en la cancha, un guerrero que deja todo por detener a sus rivales y que ahora, en este proceso de Rueda, ya se le ve clase y talento a la hora de salir jugando. Todos contemplamos en el partido contra Brasil cómo se quitó la marca de Fred con un ‘caño’, una decisión que más que un lujo, fue una herramienta para reorganizar el juego de la Selección.



“Este es un tema que ya venía hablando con él, porque en Boca lo veía con fuerza, temple, pero sin claridad en el pase inicial. Me dice que en el Zenit le han dado más libertad para jugar y estamos viendo muy buenos resultados”, dijo Henry Calderón, formador de Barrios en la escuela Ciclones de Cartagena para el diario El Espectador.



Además, como dato curioso, hay que mencionar que el técnico Rueda tomó la determinación de no contar con el volante como titular en el inicio de su mando en la Selección, al dejarlo como suplente frente a Perú y Argentina. No obstante, Barrios entró a disputar en ambos encuentros, y luego fue titular por su buen rendimiento contra Ecuador por la Copa América, convirtiéndose en el eje del mediocampo y el jugador con más partidos disputados en la era Rueda.



Barrios no solo se gana los elogios dentro de la cancha, también logra que en las redes sociales hablen de él. “Otro párrafo especial para Wílmar Barrios. Al trote abarca todo el mediocampo, roba, se posiciona y entrega la pelota con criterio. Tal vez, sin exagerar, el mejor mediocampista central del continente por su influencia en el equipo”, dijo el periodista y exjugador de fútbol Diego LaTorre en su cuenta de Twitter.

¿Por qué sigue en el Zenit?

Es claro que con el talento que ha demostrado en las eliminatorias, y el excelente rendimiento que ha tenido en Rusia, debería saltar a una liga más atractiva y competitiva.



Por ahora no hay rumores de algún movimiento en el mercado, su valor actual es de 18 millones de euros. Tal vez, así como en la cancha, está analizando la mejor opción, el movimiento acertado, tal cual cómo lo ha hecho en toda su vida.



Cualquiera que sea su decisión, seguramente será la mejor para su futuro.