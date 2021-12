William Tesillo reprobó públicamente comentario racista de narrador de televisión

El defensa colombiano William Tesillo reaccionó públicamente el viernes ante un comentario racista que un narrador de la televisión mexicana realizó dos días atrás mientras relataba un partido entre el León y los Tigres por las semifinales del torneo Apertura-2021 del fútbol mexicano.



En sus redes sociales, Tesillo, defensa del León, reprobó "un comentario muy imprudente y sin sentido que lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más".



La noche del miércoles, en un ataque de los Tigres, el delantero uruguayo Nicolás López impactó un remate en el cuerpo del defensa colombiano.



Entonces, Raúl Pérez, narrador de TUDN, apuntó en su relato que "apareció William Tesillo, los moretones no se le van a ver".



El jueves, el cronista con 31 años de trayectoria se disculpó mediante un comunicado dirigido "a William Tesillo, a su familia, a sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión de ayer... Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado".



El viernes, William Tesillo aceptó las disculpas en sus redes sociales y expuso su postura ante expresiones racistas: "Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera".



El defensa colombiano de 31 años confió "en que estos incidentes no se repitan nunca, con nadie".



El León, club del jugador sudamericano, publicó un mensaje de respaldo: "en este equipo todos somos iguales, todos somos William Tesillo".