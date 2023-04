Vuelve la Copa Libertadores y la Suramericana con una jornada crucial para los favoritos

Copa Libertadores



Antes de que sea demasiado tarde, los favoritos Flamengo, Palmeiras, Boca y River tendrán que reaccionar en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2023 tras sendos debuts para el olvido.



El panorama para los grandes de Sudamérica se complicará prematuramente si esta semana vuelven a tropezar en sus compromisos.



No fue un debut a la altura de los candidatos.



El campeón Flamengo cayó 2-1 en Quito (2.850 msnm) ante Aucas, debutante en la Libertadores, mientras que Palmeiras cedió contra Bolívar por 3-1 y por el mismo resultado River se apunó con The Strongest, ambos duelos jugados en La Paz, una ciudad a 3.600 msnm donde argentinos y brasileños suelen padecer la falta de aire. En el llano, Boca apenas igualó 0-0 de visita con el humilde venezolano Monagas.



Flamengo busca aire



Con la mesa servida para reivindicarse, Flamengo será anfitrión del humilde conjunto chileno Ñublense en el Maracaná el miércoles en el Grupo A, aunque el elenco carioca atraviesa una severa crisis de resultados y una baja en el rendimiento de estrellas como Gabigol, Pedro, Giorgian De Arrascaeta o Arturo Vidal.



Como corolario, el martes pasado fue eyectado su DT, el portugués Vitor Pereira y tres días después fue anunciado como su nuevo entrenador el argentino Jorge Sampaoli.



El Fla debe dar un golpe de autoridad esta semana si pretende encaminarse hacia su segunda corona consecutiva y la cuarta de su palmarés.



El domingo, mientras tanto, tuvo un respiro y debutó con goleada 3-0 sobre el Coritiba en el Brasileirao de 2023.



Ante la presencia en la tribuna del Maracaná de argentino Jorge Sampaoli, el Fla fue amplio dominador de su rival y ganó con tantos de Ayrton Lucas, Gabigol de tiro penal y Pedro.



En el otro partido de llave, el Racing de Fernando Gago puede convertirse en líder con puntaje ideal si el jueves en su estadio se cumplen los pronósticos frente a Aucas.



La Academia viene de empatar 1-1 con su archirrival Independiente en el clásico de Avellaneda el domingo por la Liga argentina, donde marcha en noveno lugar a doce puntos del líder River Plate.



Cuesta arriba



Para Palmeiras, la tarea de sobreponerse a su decepcionante debut será más engorrosa en el Grupo C. Lo visitará el aguerrido Cerro Porteño, que logró un triunfo auspicioso en el arranque ante el ecuatoriano Barcelona (3-1) y no estará muy exigido el jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo.



El Bolívar de La Paz, el otro ganador en el inicio de la llave, puede complicarlo todo en la serie si vuelve a dar el batacazo el miércoles, esta vez ante Barcelona en Ecuador.



Escaso margen



River, líder de la Liga argentina, tiene la inmejorable chance de encaminarse en la Libertadores el martes ante el peruano Sporting Cristal tras su traspié inicial en el Grupo D, pero el equipo que dirige Martín Demichelis tiene escaso margen de error en una zona que con justicia se ganó el mote de 'Grupo de la muerte'.



En la misma serie, Fluminense sonríe tras un estreno a gran nivel (3-1) frente al conjunto inca, hilvanando una racha de triunfos a nivel local e internacional que le permite soñar con la primera corona en su décima participación en la Libertadores.



'Xeneize', en el pozo



Con pocos días en la banca, el entrenador Jorge Almirón (ex Elche y Atlético Nacional de Medellín, entre otros) tuvo un comienzo poco promisorio la semana pasada en la liga argentina y, como el agua, espera un triunfo contra Deportivo Pereira el martes en La Bombonera por el Grupo F para ayudar a salir del pozo a un equipo en crisis.



El 'xeneize' persigue obsesivamente desde hace 15 años su séptima corona de Libertadores para igualar a Independiente como máximo ganador del certamen.



Aunque todo está parejo en esa llave tras sendos empates en la primera fecha, el Colo Colo tiene a su alcance el liderato cuando el miércoles reciba en Santiago al humilde Monagas.



En busca de la gloria perdida



El Nacional uruguayo, un histórico con tres títulos pero de capa caída en el presente siglo, donde solo logró llegar a semifinales en una ocasión (2009) es uno de los que dio la nota en la primera fecha de la fase de grupos con una victoria a domicilio ante el venezolano Metropolitanos por 2-1 por el grupo B.



El 'bolso' dará un gran paso hacia octavos si el miércoles da cuenta de Independiente Medellín en el Gran Parque Central de Montevideo.



Otro partido atractivo disputarán por el Grupo E en Sao Paulo el Corinthians (campeón en 2012) y Argentinos Juniors (1985), ambos ganadores en el debut ante Liverpool de Uruguay e Independiente del Valle de Ecuador. Los dos excampeones son firmes candidatos a avanzar a octavos del principal torneo continental de clubes.



Equipos colombianos esta semana en la Libertadores:



Martes:

Boca Juniors (ARG) vs. Deportivo Pereira, 7:00 p.m.



Miércoles:

Nacional (URU) vs. Independiente Medellín, 5:00 p.m.



Jueves:

Atlético Nacional vs. Melgar (PER), 7:00 p.m.



Copa Suramericana



Ganadores en la primera jornada, los excampeones Sao Paulo, Liga de Quito y San Lorenzo le hablaron con autoridad a sus rivales en la Copa Sudamericana 2023, una constante que podría mantenerse en la segunda fecha esta semana y que perfilaría el camino hacia los octavos de final.



El tricolor paulista, campeón en 2012 y finalista el pasado año, arrancó su participación en el Grupo D con una cómoda victoria de 2-0 en suelo argentino ante Tigre, su rival en la controvertida final que ganó en el Morumbí hace 11 años.



Ahora el equipo conducido por el ídolo saopaulino Rogério Ceni, que arrancó mal en el Brasileirao-2023 al perder 2-1 el sábado con el Botafogo, espera la visita el martes del venezolano Puerto Cabello, colista de la llave al perder en casa por 2-0 con el colombiano Deportes Tolima.



Liga de Quito también se hizo al liderato del Grupo A al imponerse 2-1 en su visita al peruano César Vallejo.



Los albos, campeones en 2009 y finalistas en 2011, tienen la oportunidad de continuar dominando su zona cuando reciban el miércoles la visita del chileno Magallanes, que dejó puntos en el camino al empatar 2-2 en casa con el Botafogo.



Magallanes, sin embargo, podría hacer leña del árbol caído, toda vez que Liga acudirá al partido con la desazón que le produjo la derrota 1-0 frente al Barcelona el sábado en su fortín de la Casa Blanca, por la sexta fecha de la primera etapa del campeonato ecuatoriano.



San Lorenzo vive un inmejorable momento en Argentina, donde es segundo en el campeonato, y a su buena racha podría agregarle una segunda victoria en la Copa cuando reciba el miércoles al brasileño Fortaleza, con el que comparte el liderato del Grupo H.



El Ciclón de Boedo, campeón de la primera edición de la Sudamericana hace 21 años, acude al juego en el Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires, tras empatar sin goles con Talleres por la duodécima fecha del torneo argentino, en el que quedó a seis puntos del líder River Plate.



Mientras tanto, Fortaleza resignó puntos en su debut el sábado en el Brasileirao al empatar 1-1 con Inter de Porto Alegre.



Visitas de alto riesgo



Donde la tensión podría hacer de las suyas sería en los partidos del Grupo F y G.



Peñarol, uno de los multilaureados clubes de Sudamérica pero venido a menos en las copas internacionales en los últimos años, perdió 4-1 en la primera fecha con el América Mineiro y el calendario lo pondrá el jueves de cara al colombiano Millonarios en Montevideo.



Los embajadores, afianzados en la parte alta del campeonato colombiano, comparten con el América Mineiro el liderato del Grupo F luego de la goleada 3-0 que le endosaron al argentino Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana 2020, en Bogotá.



Para los halcones argentinos también se hace preocupante la visita del América Mineiro, así el Coelho llegue cargando una goleada 3-0 sufrida frente al Fluminense el sábado en la primera fecha del Brasileirao.



En el Grupo G, donde Universitario de Perú es primero gracias a su victoria 1-0 en campo de Gimnasia y Esgrima La Plata, Goiás e Independiente Santa Fe podrían asaltar el liderato de los cremas.



Los cardenales, que empataron sin goles con el brasileño, serán anfitriones el martes en Bogotá del exequipo entrenado por el fallecido Diego Maradona, en tanto que los peruanos se verán las caras con Goiás en Lima el jueves.



Equipos colombianos esta semana en la Suramericana:



Martes:

Independiente Santa Fe vs. Gimnasia (ARG), 9:00 p.m.



Jueves:

Peñarol (URU) vs. Millonarios, 5:00 p.m.

Deportes Tolima vs. Tigre (ARG), 9:00 p.m.