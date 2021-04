Vuelve el rumor: ¿Se cancelarán los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia?

Daniel Molina Durango

El número dos del principal partido en el gobierno en Japón estimó que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser anulados como último recurso, en momentos que el país sufre un rebrote de la pandemia de coronavirus, indicaron este jueves medios locales.



"Deberemos anular (los Juegos) sin dudar si no es posible" organizarlos, declaró Toshihiro Nikai en una entrevista acordada al canal de televisión japonés TBS.



"Si los contagios se expanden a raíz de los Juegos Olímpicos, no sé para qué sirven", agregó el secretario general del Partido Liberal-Demócrata (PLD).



Estimando que quedaban "muchas dificultades por superar", matizó sus comentarios diciendo: "Definitivamente queremos hacer (de los Juegos) un éxito".



"Es importante para Japón provocar entusiasmo y la adhesión del público", añadió.

Un poco más tarde, un responsable del PLD, que pidió anonimato, señaló a la agencia Jiji que "los Juegos no serán anulados".



La gobernadora de Tokio Yuriko Koike interpretó las palabras de Nikai como "una opción": "Lo tomo como un mensaje de ánimo fuerte para contener el coronavirus por todos los medios".



El ministro japonés encargado de la campaña de vacunación evocó la posibilidad de celebrar los Juegos sin público local, unas semanas después de se anunciara que no habrán espectadores extranjeros.



"Organizaremos los Juegos Olímpicos de una manera realista. Podría ser que no hubiera espectadores", declaró Taro Kono, citado por el diario Asahi.



Estas declaraciones llegan a 99 días de la ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio 2020 (23 de julio-8 de agosto), que fueron postergados un año a raíz de la pandemia.

Pese a las garantías de los organizadores, la persistencia de la pandemia y los repentinos brotes de coronavirus, considerados ya una cuarta ola, alteran los preparativos para los Juegos, alimentando la incertidumbre sobre si será posible o conveniente celebrarlos este verano boreal.



Hay nuevas restricciones sanitarias en Tokio y otras ciudades japonesas y las pruebas olímpicas test se han aplazado.



La vacunación en Japón progresa a un ritmo muy lento (1,1 millones de habitantes han recibido una dosis, de una población de 126 millones).

Preparados para lo peor

La situación perturba tanto los ensayos olímpicos como el recorrido de la antorcha, que comenzó el 25 de marzo.



El miércoles la ciudad de Matsuyama, en el oeste del país, anunció que anulaba el paso de la llama en su comuna. El departamento de Osaka (oeste) decidió la semana pasada que el relevo se celebrara en un parque cerrado al público.



La mayor parte de la población japonesa se opone a la celebración de los Juegos debido a los riesgos sanitarios, según varios sondeos realizados en los últimos meses.



Esta semana cuatro expertos pidieron en el British Medical Journal que se reexaminara el evento "con total urgencia".



"Los eventos internacionales de masas como Tokio-2020 no son todavía seguros", señalaron.

A pesar de los obstáculos, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional John Coates declaró el miércoles que la organización no contempla "de ninguna manera" una anulación.



"Claro que estamos preocupados, claro que la seguridad sigue siendo nuestra prioridad, pero pensamos que estamos preparados para las peores situaciones", dijo.