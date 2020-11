¡Vuelve el público! Eventos deportivos en Inglaterra podrán recibir espectadores de forma limitada

Daniel Molina Durango

Los espectadores podrán volver a los eventos deportivos en las zonas de bajo riesgo de coronavirus en Inglaterra a partir del 2 de diciembre, cuando termina el segundo confinamiento, anunció el lunes el primer ministro británico, Boris Johnson.



En las partes del país donde los contagios sean bajos (nivel de alerta 1 en un sistema de 3) el número de espectadores estará limitado a 4.000 o a la mitad de la capacidad del estadio, si esta es inferior, para eventos a cielo abierto, precisó el gobierno.



En las zonas bajo el nivel de alerta 2, el aforo se limitará a 2.000 personas o la mitad de la capacidad si es un número menor.



En ambas zonas, los espectadores no podrán superar las 1.000 personas en competiciones celebradas en lugares cerrados.

Sin embargo, en las partes del país que queden en el nivel "muy alto" de alerta seguirá siendo imposible recibir público una vez que el confinamiento termine el miércoles de la próxima semana, precisó.



Este jueves, el ejecutivo determinará en cual de los tres niveles se sitúa cada zona de Inglaterra en función de los últimos datos de contagio disponibles.



Antes del confinamiento, la mayor parte del país, incluyendo Londres, estaba en nivel de alerta 2.



Pero tres de los mayores clubes de la Premier League -Liverpool, Manchester United y Manchester City- se encontraban en las zonas de riesgo "muy alto" y está por verse si se les permitirá admitir público después del 2 de diciembre.

Sin cerveza ni comida

El gobierno afirmó además que la entrada se limitará a los aficionados locales para evitar desplazamientos de espectadores por todo el país.



Hasta ahora el deporte británico había celebrado algunos eventos piloto con espectadores, como un partido en el que el Brighton recibió al Chelsea antes de que comenzara la Premier League esta temporada.



Sin embargo, las ligas de fútbol y rugby de Inglaterra, y los hipódromos de carreras, no habían tenido público desde que en marzo comenzó el primer confinamiento contra el coronavirus.



El rugby y las carreras de caballos figuraron entre los deportes que recibieron ayuda financiera del gobierno la semana pasada pero no el fútbol al considerarse, por sus altos ingresos en tiempos normales, que tiene recursos para salir adelante por sí solo.



Ahora, los clubes de las ligas inferiores esperan un paquete de rescate de la rica Premier League.



Aunque el retorno de los espectadores será bienvenido, muchos clubes de fútbol pequeños pueden considerar económicamente inviable trabajar con aforo restringido.



"No se nos permitiría abrir quioscos para vender cerveza ni vender comida o recuerdos, así que los costos subirán" por recibir público sin los ingresos que este aporta, afirmó David Sharpe, presidente del Mansfield Town.