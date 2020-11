¡Volvió a hablar! Lo que dijo Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez y Yerry Mina

Francisco Henao

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, quiso restarles presión a James Rodríguez y a Yerry Mina luego de lo sucedido en eliminatorias con la Selección Colombia.



El técnico italiano los quiere enfocados en su equipo, que el domingo juega con el Fulham por la Premier, y por esa razón no le dio importancia a los supuestos enfrentamientos de James con otros jugadores de la Selección.



"Realmente no hablé con James sobre eso (las supuestas peleas) porque pienso que no es nuestro problema. Solo le di la bienvenida, entrenó como Mina. Lógicamente están tristes por los resultados con la Selección, pero ahora tienen que estar concentrados en nuestros partidos", señaló Ancelotti.



Confirmó el técnico que tanto James como Yerry Mina regresaron sin problemas y que ambos dieron negativo en las pruebas de covid-19.