¡Victoria para el equipo del profesor Suárez!: Costa Rica venció a Uzbekistán por amistoso

Costa Rica ganó este martes 2-1 a Uzbekistán en amistoso disputado en Corea del Sur en el que los ticos volvieron a dar una clase magistral de efectividad al remontar en los descuentos, tras 90 minutos en los que apenas generaron peligro.



Los goles del partido, disputado en el Estadio Mundialista de Suwon, al Sur de Seúl, fueron anotados por Eldor Shomurodov (25) para Uzbekistán y Anthony Hernández (90+2) y Kendall Waston (90+4) para Costa Rica.



El equipo asiático fue superior a su rival, que mostró un juego muy espeso, sin ideas en la creación y muy poco en ataque.



Sin embargo, con dos chispazos en el tiempo añadido, Costa Rica, que no jugó con su arquero estelar, el guardameta del PSG, Keylor Navas, volvió a demostrar su eficacia en ataque, a menos de dos meses de su inicio mundialista ante España.



Con una defensa ordenada y veloces contragolpes, Uzbekistán maniató a su rival, que pese a tener el dominio de la pelota, no tuvo ocasiones de peligro hasta el tiempo añadido.



"El colofón de todo esto es que este grupo va siempre hasta el final y eso es un buen mensaje", señaló tras la victoria el seleccionador de Costa Rica, el colombiano, Luis Fernando Suárez, en declaraciones ofrecidas por la Federación Costarricense de Fútbol.



- Costa Rica superada -

Suárez encaró la cita con un equipo titular totalmente renovado para probar a varios jugadores con el objetivo de disipar las últimas dudas de cara a la lista definitiva para el Mundial, donde enfrentará, en la fase previa, a España, Japón y Alemania.



En la primera mitad, Costa Rica llevó el control de la pelota, pero sin claridad en ataque, ante un rival compacto y agazapado en busca del contragolpe, con el jugador de la Roma, Eldor Shomurodov, como principal baza ofensiva.



En uno de esos contragolpes, tras una pérdida de balón en el medio campo, Shomurodov se plantó delante del arquero costarricense, Aarón Cruz, para batirlo por abajo al minuto 25.



Poco después, en otro error en la salida con el balón del equipo tico, Shomurodov volvió a plantarse ante Cruz, pero el arquero le quitó la pelota de los pies.



En la reanudación, al minuto 54, Shomurodov desperdició otra ocasión delante del cancerbero, en esta ocasión, Patrick Sequeira, que entró en el descanso.



- Remontada en dos minutos -

Ante el dominio uzbeko, Suárez realizó varios cambios para darle más chispa a su equipo, acostumbrado a aprovechar las pocas ocasiones de las que dispone, gracias a su orden defensivo, buen juego aéreo y rápidas transiciones.



Cuando todo indicaba que Uzbekistán conseguiría la victoria llegó la remontada de la tricolor, que ya había demostrado su enorme efectividad ante Corea del Sur (2-2) el pasado viernes.



Primero fue Hernández, al minuto 92, quien perforó las redes al aprovechar en boca de gol un despeje del arquero Utkir Yusupov.



Dos minutos después fue el turno de Waston, un defensa central acostumbrado a subir a rematar jugadas a balón parado. En esta ocasión marcó con un certero remate de cabeza en una jugada ensayada.



Suárez deberá ahora dar una nómina para Catar, donde todo indica que combinará jóvenes promesas con viejas glorias que protagonizaron la histórica clasificación en Brasil-2014, donde Costa Rica llegó a cuartos de final.



"Este grupo tiene pasión, cada vez que los veo a ellos los veo metidos en el compromiso de una manera tal que me deja muy tranquilo", dijo Suárez.



Sin embargo, aún "tenemos que buscar mejorar en todos los sentidos porque todavía nos falta", agregó.