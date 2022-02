¿Vetos en la Selección femenina? Jugadoras que brillan en el exterior no volvieron a una convocatoria

Una gran polémica se desató sobre la Selección Colombia femenina al ver que jugadoras como Vanessa Córdoba, Yoreli Rincón, Isabella Echeverri y Natalia Gaitán, figuras internacionales, no integraron la convocatoria para el amistoso de este domingo frente a Argentina, debido a que hay una supuesta sombra de vetos en el combinado nacional, que, por supuesto, el cuerpo técnico niega.



Natalia e Isabella militan en el Sevilla de España, la experimentada Yoreli Rincón hace parte de la Sampdoria de Italia y Vanessa resalta como portera en el Querétaro de la Liga Mexicana.



Su no presencia en los últimos ciclos de la ‘Tricolor’ obedecería a que las futbolistas años atrás hicieron denuncias y reclamos a la Federación Colombiana de Fútbol para exigir mejores condiciones para la Liga Femenina de Colombia.



“La comunicación con la Federación es prácticamente nula. Nos sentíamos con mucho miedo de retaliaciones que puedan llegar por hablar. Es por eso que muchas de las jugadoras no hablan. Tienen miedo a no ser llamadas a la Selección o a no ser contratadas por un equipo en Colombia. Exigimos más respeto hacia la mujer futbolista y las condiciones que nos dan. Más que una denuncia, es un llamado de atención sobre las cosas que pasan dentro de la Selección”, declaró Isabella Echeverri hace un par de años.



Sin embargo, el técnico del seleccionado nacional, Nelson Abadía, en la rueda de prensa previa al amistoso contra Argentina negó que existiera una idea de veto por parte de él y de la Federación.



“La Selección son momentos. Yo, como técnico de Selección no tengo veto con ninguna jugadora, ni a nivel federativo o dirigencial. Se buscan los momentos y cada jugadora tendrá su oportunidad”.



El entrenador vallecaucano lleva desde 2014 siendo la cabeza del cuerpo técnico. Para las competiciones como Copa América y el Mundial de 2015 tuvo la presencia de las ya nombradas jugadoras.



Pero estas cuatro futbolistas tampoco fueron llamadas a las convocatorias del año pasado contra Chile y Uruguay.



“De las que se mencionan que no están, nosotros les hacemos seguimiento cada ocho días por medio de una herramienta y vamos valorando los momentos para llegar a la Selección”, expresó Abadía.



Ante estas declaraciones, la volante Yoreli Rincón se pronunció a través de sus redes sociales en lo que se insinúa como una respuesta a lo que dijo el técnico caleño:



“Seguimiento cada 8 días. No sabe ni cuándo juegan las que tiene bloqueadas”.



La santandereana no hace parte de la ‘Tricolor’ desde hace 3 años y en el 2021 aseguró que no iba a volver a ser tenida en cuenta.



“La Selección siempre ha sido un sueño para mí, pero yo sé que ese sueño ya se frustró y ya debo resignarme a no estar en ella”.



La volante de la Sampdoria esta semana declaró para El País que no daba opinión sobre la Selección, ya que “ese tema” le “afecta mucho”.



Por otro lado, la arquera Córdoba e Isabella Echeverri también dieron su opinión por sus cuentas personales de Twitter.



“Me alegra mucho que se le siga dando continuidad a la Selección femenina con miras a la Copa América”, comentó Vanessa Córdoba.



“Y esta tampoco fue. Seguiré entrenando día a día con la ilusión de ganar la Copa América y ponerme la amarilla, azul y roja otra vez. Muchos éxitos a las convocadas”, declaró Isabella.



Por último, la jugadora escarlata Catalina Usme, que hace parte de este grupo que enfrentará a Argentina, dio su opinión para El País.



“Yo no creo que sea un tema de vetos. Esto es algo más bien de momentos y de gustos futbolísticos. En el grupo hay unas necesidades específicas y para cada partido pueden ir variando, y así estas jugadores podrían volver a vestir la ‘Tricolor’.



Por el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre este tema.



Se confirmó que este año se realizarán más amistosos internacionales para continuar la preparación para la Copa América. Se estará a la espera de qué pasará con las futuras convocatorias teniendo en cuenta el nivel que presente toda jugadora colombiana y si las supuestas vetadas hacen parte de un futuro llamado.

Acolfutpro se pronunció

La Asociación Colombiana del Fútbol Profesional también se pronunció ante esta situación por medio de su presidente, Carlos González Puche, que dijo: “Es una lastima que no hagan parte de la Selección Colombia y se puede revertir. Ellas tienen la experiencia internacional, son figuras en sus clubes y son líderes naturales. Ellas han luchado por mejorar su profesión y dentro y fuera del campo han hecho valer sus derechos. Para mí, Colombia pierde una excelente oportunidad al no tener estas 4 jugadoras claves".