Va por otro título: Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, finalista en los premio The Best

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, es uno de los finalista para el Premio The Best que entrega la Fifa.



La entidad que maneja el fútbol internacional dio a conocer los tres opcionados para ser elegido como mejor entrenador del mundo, distinción que se entregará en una gala programada para el lunes 27 de febrero en París.



Además de Scaloni, como finalistas también aparecen el español Pep Guardiola, técnico campeón con el Manchester City, y el italiano Carlo Ancelotti, quien logró la Liga de Campeones con el Real Madrid.



No clasificaron a la final otros entrenadores reconocidos como el francés Didier Deschamps, finalista del Mundial de Qatar, y Walid Regragui, quien fue la gran sorpresa en ese certamen orbital al llevar a Marruecos a la semifinal.



Scaloni es el más firme candidato para ser elegido mejor entrenador, después de ganar el Mundial de Catar con la selección argentina.



El joven técnico además logró con el seleccionado gaucho la Copa América que se realizó en Brasil.