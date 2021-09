Uruguay gana a Bolivia y se mantiene en zona de clasificación en la eliminatoria a Catar 2022

Uruguay consiguió su primer triunfo de este año en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 al vencer este domingo a Bolivia por 4-2 en Montevideo por la sexta fecha y se mantiene en zona de clasificación directa.



Giorgian de Arrascaeta (15, 67 de penal), Federico Valverde (31) y Agustín Álvarez Martínez (47) marcaron los goles que desataron la fiesta en el estadio Campeón del Siglo, donde 15.000 hinchas se reencontraron con la selección después de casi dos años.



Descontó con doblete para los del altiplano Marcelo Moreno Martins (58, 84 de penal), el goleador de la clasificatoria.



El partido dejó sentada una gran diferencia futbolística entre ambos equipos, con una Celeste volcada al ataque y una Bolivia que nunca logró controlar la pelota.



Los dirigidos por Oscar Tabárez no extrañaron a sus máximos goleadores históricos, Luis Suárez y Édinson Cavani, ausentes en esta triple fecha, y consiguieron permanecer en el cuarto lugar de la tabla, el último que brinda un boleto directo a Catar, pero ahora despegados de sus seguidores.



En efecto, Uruguay suma 12 puntos, uno menos que Ecuador, tercero, pero por encima de Colombia, quinta con 10 unidades. Bolivia quedó con 6 unidades en octavo lugar, detrás de Chile que tiene 7 y Paraguay que tiene 8.



El jueves, en la décima fecha, Uruguay recibirá también en el Campeón del Siglo a Ecuador y Bolivia visitará a Argentina.

- Diferencia -

Uruguay arrancó el partido plantado en el campo boliviano y volcado al ataque, con varias aproximaciones al arco defendido por Carlos Lampe, la gran figura de Bolivia, en los primeros minutos del encuentro.



El primer disparo al arco de peligro se dio a los 9 minutos, cuando tras pase de Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez recorrió con el balón varios metros, se metió en el área y apuntó contra la red, pero el tiro se fue afuera.



Un minuto después, otro remate del volante De Arrascaeta se fue apenas desviado.



La Celeste avisaba. Y no pasó mucho para la concreción. Luego de recibir una pelota robada a la defensa boliviana en el medio campo, Brian Rodríguez metió un centro al área para De Arrascaeta que esta vez no perdonó y mandó al fondo de la red, marcando el 1-0 a los 15 minutos.



A los 20 se lo perdió el juvenil Álvarez Martínez, de 20 años que debutó este domingo en la Celeste, tras una gran combinación con Rodríguez, pero su remate rebotó en un zaguero boliviano.



Dispuestos a ampliar la ventaja, los dirigidos por Tabárez no cesaban su presión. El segundo llegó de pelota quieta, cuando Valverde pateó un tiro libre cruzado al borde del área que pasó, rastrero, entre la barrera, para poner el 2-0 a los 31 minutos.



El choque era un monólogo de los charrúas, mientras la Verde parecía resignada a resistir los embates del local y cuando conseguía el balón, lo perdía rápidamente.



El partido se fue al entretiempo con la sensación de que la diferencia futbolística entre ambos equipos era tan grande que demasiado tendría que cambiar para revertir el resultado en la segunda parte.

- Un error y dos penales -

Y esa idea se confirmó apenas iniciado el segundo tiempo. El reloj marcaba 47 minutos cuando un desborde de Joaquín Piquerez terminó en un centro atrás para el 'Canario' Álvarez Martínez, quien anotó su primer gol con Uruguay para aumentar el marcador a 3-0.



A pesar de la diferencia, los celestes no sacaban el pie del acelerador, y los dirigidos por César Farías sufrían por ello.



Sin embargo, a los 58, un insólito error de Matías Vecino en una devolución atrás terminó en una pelota robada por el goleador boliviano, Moreno Martins, quien marcó el descuento para la Verde con un débil remate que no pudo contener el portero local, Fernando Muslera.



Pocos minutos después, el árbitro paraguayo Eber Aquino pitó penal para Uruguay por un manotazo en el área de Marc Enoumbá sobre Rodríguez a los 67, que De Arrascaeta lo cambió por gol.



El choque aún deparaba emociones y, poco después, Aquino volvió a marcar la pena máxima, pero esta vez para Bolivia, por un supuesto empujón de Nahitan Nández sobre Roberto Fernández.



Con Moreno Martins ya parado en el punto penal, el juez fue llamado por el VAR y revisó la jugada, bajo protestas de los jugadores uruguayos, pero confirmó su dictamen, que finalmente culminó con el marcador final del partido: 4-2.