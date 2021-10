¡Uno más! Dinamarca se clasifica para el Mundial de Catar 2022

Un día después de Alemania, Dinamarca sacó su billete para Catar-2022 tras imponerse 1-0 a Austria, mientras que Suecia no falló ante Grecia y complica la clasificación para España, e Inglaterra deberá esperar para sellar su presencia en Catar tras empatar ante Hungría.



A Dinamarca le costó derribar la muralla austriaca, pero lo logró al inicio de la segunda parte, cuando robaron una pelota en la zona central y Thomas Delaney montó una rápida contra, Poulsen y Dolberg arrastraron a los defensas hacia un costado y el centrocampista del Sevilla encontró a Maehle a la derecha, solo, que solo tuvo que empujar la pelota a la red (53).



Un solitario tanto y una victoria por la mínima que no ensombrece la impecable trayectoria de los daneses en el grupo F, que suman todos sus partidos por victorias (8), con 27 goles a favor y ninguno en contra.



Escocia, que se impuso por la mínima en Islas Feroe, está cerca de lograr el pase a la repesca, ya que con 17 puntos aventaja en 4 a Israel, que superó por 2-1 a Moldavia, mientras que Austria (10) ya no tiene opciones.



En el grupo B, Suecia derrotó con goles de Emil Forsberg (58, de penal) y Alexander Isak (69) a Grecia y lidera la llave con 15 puntos, por los 13 de España, que recibirá a la selección escandinava en la última fecha, siempre que La Roja no falle en el partido anterior en Grecia.



Otra de las grandes del continente que tendrá que jugárselo todo a una carta es Portugal, pese a golear 5-0 a Luxemburgo con triplete de Cristiano Ronaldo.



Pero Serbia no falló ante Azerbaiyán (3-1) y los balcánicos son líderes con 17 puntos, uno más que los portugueses, a los que les quedan dos partidos, en Irlanda el 11 de noviembre próximo y contra Serbia tres días más tarde, en duelo que será decisivo.



E Inglaterra se ha complicado el camino en el grupo I tras no pasar del 1-1 en Wembley frente a Hungría.



Con 20 puntos, los ingleses siguen dependiendo de sí mismos, ya que aventajan en tres puntos a Polonia (que venció 1-0 en Albania) y se clasificarán si ganan en los dos últimos partidos a Albania y San Marino.



Después de la goleada 5-0 en Andorra el sábado pasado, los ingleses afrontaban una prueba más seria ante una Hungría que cuajó una meritoria Eurocopa el pasado verano (boreal).

- Altercados -

Pero el inicio del choque se vio empañado por diversos incidentes protagonizados en la grada por los aficionados húngaros presentes en el estadio londinense de Wembley.



Decenas de aficionados magiares cargaron contra los miembros de seguridad del estadio londinense, quienes se vieron obligados a retirarse antes de la llegada de la policía.



Los enfrentamientos prosiguieron durante unos minutos hasta que la policía británica restauró el orden en las gradas.



También sobre el césped golpeó primero el conjunto húngaro, con un gol de penal de Roland Sallai en el minuto 24.



Desde su última derrota ante Hungría, en 1962, los ingleses sólo se habían visto por detrás en el marcador ante el combinado centroeuropeo 7 minutos en 14 partidos. Este martes remaron a contracorriente durante 13 minutos.



Hasta que el defensor del Manchester City John Stones cazó en el área pequeña un centro de falta lateral de Phil Foden (37). Los locales encontraron premio en el primer lanzamiento entre los tres palos.



"Una actuación decepcionante. Todo el reconocimiento a Hungría, ellos nos causaron problemas a nivel táctico y no estuvimos fluidos", afirmó Southgate.



"No jugamos al nivel que tenemos que jugar, tan simple como eso", sentenció.



También se produjeron incidentes en Tirana, donde el partido tuvo que ser interrumpido una veintena de minutos luego del lanzamiento de objetos hacia las gradas de la afición polaca mientras celebraba el gol.

- Francia favorecida -

Los líderes de los grupos C y D, Italia y Francia, respectivamente, no jugaron partidos en esta ventana de octubre por disputar la fase final de la Liga de Naciones, y vieron cómo sus rivales se acercan en la clasificación.



Suiza goleó 4-0 a Lituania y empata con 14 puntos a Italia, teniendo ambas selecciones que disputar un partido clave el próximo 12 de noviembre en Roma.



Francia, en cambio, se vio favorecida por el empate 1-1 entre Ucrania y Bosnia, y tiene muy cerca la clasificación, ya que aunque solo aventaja en tres puntos a los ucranianos cuenta con un partido menos y tiene que jugar en noviembre contra Kazajistán, colista del grupo.