¿Una pataleta? Estas serían la razones por las cuales James Rodríguez dejó el Olympiacos

Revuelo provocó este jueves la inesperada salida de James Rodríguez del Olympiacos de Grecia, situación que pocos se esperaban teniendo en cuenta que el mediocampista venía siendo importante en el club.



Sin embargo, desde territorio griego se afirma que la decisión de terminar con el contrato se dio por una 'pataleta' del cucuteño luego del último partido que disputó ante el Panathinaikos.



Según el periodista Nikos Kotsis, el futbolista de 31 años no toleró que fuera sustituido al minuto 45 de juego y arremetió contra el entrenador José Anigo y sus compañeros.



Situación que se agravó cuando en el entrenamiento del día siguiente el técnico de Olympiacos le pidió que se disculpara por su mal proceder con sus compañeros.



“Tú eres James Rodríguez. Tienes que dar ejemplo con tu imagen en el campo, pero también con tu comportamiento. Quiero que salgas al campo y pidas disculpas a tus compañeros", fue lo que le dijo José Anigo al cucuteño.



El mal momento no paró ahí y el periodista Nikos Kotsis reveló que James no atendió la solicitud del técnico, tomó sus cosas y se fue del entrenamiento. Además, tampoco se presentó el pasado martes dando una clara muestra de descontento del colombiano hacia el club.



Resultado de ello es que Rodríguez Rubio no hizo parte de la convocatoria del equipo para le juego del miércoles ante el AEK Atenas, en la Copa.



Más revelaciones:

El portal 'Sport 24' afirmó que la relación de James Rodríguez con el Olympiacos estaba en un punto muerto desde hace varias semanas.



Al parecer, la directiva del club no estuvo muy conforme con la situación del mediocampista colombiano por sus constantes molestias musculares.



"El Olympiacos quiere que los jugadores jueguen en el equipo con todo el corazón, el alma y el cuerpo, como hace Valbuena, y eso no lo han visto en los últimos meses de parte de James", comentó el técnico Anigo en sus declaraciones tras la revancha con el AEK en la Copa Novibet.

Οσα έγιναν στο ντέρμπι του @olympiacosfc στη Λεωφόρο, δεν μπορούσαν να γίνουν ανεκτά. Οι σταρ, πρέπει είναι τέτοιοι & λόγω της συμπεριφοράς τους & του σεβασμού στην ομάδα & τον συμπαίκτη. Ο Χάμες έκανε λάθη. Την Κυριακή & τις επόμενες ημέρες, το τερμάτισε.https://t.co/CdQg5fhhew — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) April 13, 2023