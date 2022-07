¡Una noche maravillosa! El optimismo de Catalina Usme para la final de Copa América ante Brasil

Catalina Usme, una de las figuras de la Selección Colombia, le tiene respeto pero no miedo a Brasil, el rival del sábado en la final de la Copa América femenina.



La experimentada volante antioqueña dice que Colombia se ha preparado para vencer a las auriverdes y dejar el título que tanto se ha buscado, en casa.



“Este equipo es muy diferente, la mentalidad que tenemos ha cambiado muchísimo, somos un equipo mucho más profesional, un equipo que se ha preparado para esta Copa América y para dejar el título en casa. Hay la ansiedad natural de jugar una final, pero con las ganas de dejar el título en casa”, destacó la jugadora colombiana.



Aseguró que no es imposible vencer a Brasil, onceno que domina esta competición desde hace varios años y que en este certamen marcha invicto como Colombia.



"Qué más motivación que jugar una final. El grupo está bien, está en óptimas condiciones. Confiamos en lo que tenemos, en que podemos ganarle a Brasil el sábado y dejar ese título en casa. Sin duda va a ser una noche maravillosa”, dijo Usme, quien de paso confirmó que está disponible para ser de la partida.



Precisamente sobre el hecho de que Brasil no ha recibido siquiera un gol, la experimentada volante cafetera señaló que será bueno ver la respuesta de la auriverde cuando Colombia tenga el balón y vaya a la ofensiva.



"Es un reto chévere y que asumimos con toda la responsabilidad. Tenemos gente que la mete, va a ser importante tenerles el balón. Vamos a ver cómo se comportan ellas ante un rival que tenga el balón”, precisó.



El duelo por la final de la Copa América femenina se jugará el sábado 30 de julio en el Alfonso López, con presencia de más de 25 mil espectadores en las gradas.