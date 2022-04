Un golazo de Pedri al Sevilla catapulta al Barcelona al segundo puesto de La Liga

Con un golazo de Pedri, el FC Barcelona logró una importante victoria 1-0 en el Camp Nou contra el Sevilla (4º) el domingo, y dormirá en la segunda posición de la clasificación al término de la 30ª jornada de LaLiga.



"Hemos hecho un buen partido contra uno de los equipos más en forma de Europa", analizó después del partido Julen Lopetegui.



Ese estado de forma ha servido al Barça para lograr seis victorias consecutivas en Liga, derrotando en los últimos meses a rivales directos como el Sevilla, el Atlético o el Real Madrid.



"Somos un equipo, están saliendo bien las cosas y estamos felices de ponernos segundos", confesó el autor del gol, 'Pedri' González después del partido.



- Victoria sufrida -

A pesar de haber gozado de varias ocasiones, el FC Barcelona fue incapaz de abrir el marcador. Ousmane Dembelé fue incesante por la banda y por sus pies pasaron algunas de las mejores ocasiones del conjunto catalán.



Pero el gol llegó luego de la enésima genialidad de 'Pedri' esta temporada. Luego de recibir un balón en la frontal del área, recortó a Ivan Rakitic y a Diego Carlos para clavar un disparo raso al palo y lograr el gol que tanto había buscado el Barça (1-0, min. 72).



"Es parecido al de Turquía", dijo Pedri después del partido, comparando su gol al anotado hace unas semanas al Galatasaray. "Siempre que veo una pierna delante, recorto. Desde que sale sé que va para dentro".



"Ya lo dije, para mi Pedri es superlativo", analizó Xavi Hernández después del partido. "Marca diferencias".



Con esta victoria, el FC Barcelona suma ya 57 puntos, en triple empate con Atlético de Madrid (3º) y Sevilla (4º) y con un partido menos. Si bien a estas alturas luchar contra el Real Madrid (1º) por el título parece ya imposible, esta victoria supone un gran paso en el objetivo de los 'Blaugranas' de clasificar a Liga de Campeones.



Sin embargo, Xavi no descarta todavía las opciones del Barcelona para lograr el título: "Seguiremos hasta que las mátematicas nos lo permitan", concluyó.



- El Betis no desiste -

Otro de los equipos en que busca clasificar a Champions, el Real Betis (5º), goleó 4-1 a Osasuna (10º) el domingo en el Benito Villamarín y mantiene la presión sobre el 'Top 4'.



Con dos goles de 'Juanmi' Jiménez en la primera parte (34' y 45+1') el Real Betis se fue al vestuario con media victoria asegurada. El croata Ante Budimir redujo distancias para Osasuna (65') pero William Carvalho (82') y Álex Moreno (88') cerraron el partido, ambos goles con asistencia de 'Juanmi'.



En otros partidos disputados el domingo, el Athletic (8º) ganó 2-1 en casa al Elche (15º), gracias a los goles de Alejandro Berenguer (32') y Asier Villalibre (86'), que dejaron en anecdótico el tardío gol de José Antonio 'Josan' (90+2').



Por su parte, el Valencia (9º) dio un paso atrás en sus aspiraciones europeas al no pasar del empate 0-0 en casa frente al Cádiz (17º), mientras que el Granada (16º) salvó un punto (2-2) frente al Rayo (13º) con un tanto de penal en el descuento de Luis Milla (90+4).



El Rayo llegó al descanso con ventaja de dos goles, anotados por Alejandro Catena (6) y Sergi Guardiola (17), pero se vio perjudicado por la expulsión de Santi Comesaña (51), permitiendo empatar a un Granada que marcó el primero por medio del veterano Jorge Molina (67).