Un eterno Inglaterra-Alemania y un Suecia-Ucrania para concluir los octavos de Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Duelo de colosos en Wembley. Enfrentamiento legendario de la historia del fútbol, el Inglaterra-Alemania será el punto álgido de los octavos de final de la Eurocopa, el martes (11:00 a.m.) , con un Suecia-Ucrania (2:00 p.m.) por el último billete a cuartos.



El Inglaterra-Alemania se presenta con un sabor a revancha nunca saldada entre dos potencias del fútbol mundial. Sobre todo en Wembley, templo del fútbol inglés, donde se espera la presencia de 40.000 aficionados.



Desde la final del Mundial-1966, ganada por los 'Three Lions' en el antiguo Wembley, la 'Mannschaft' ha logrado vengarse en varias ocasiones, pero la rivalidad continúa.



Y el perdedor de este partido en la primera de las rondas de eliminación directa quedará en una situación comprometida.



El seleccionador alemán Joachim Löw se iría con una decepción luego de 15 años al frente de la selección alemana.



Para su homólogo inglés Gareth Southgate, el hombre que falló el penal decisivo ante los alemanes en la semifinal de la Eurocopa-1996, el riesgo podría ser también tener que dejar el puesto.



Para evitarlo, Inglaterra deberá mejorar en ataque, sobre todo su estrella Harry Kane, que aún no ha estrenado su casillero de goles en el torneo.



Para los alemanes el problema se encuentra en cambio en la defensa. Su zaga con tres centrales, que recibió cinco goles en fase de grupos, a punto estuvo de costar a la 'Mannschaft' su eliminación.



Unos centenares de kilómetros más al norte, en Glasgow (Escocia) , se vivirá el choque entre los dos 'submarinos amarillos': la sorprendente Suecia contra una Ucrania repescada como tercera de grupo.



El ganador de ese duelo se enfrentará en cuartos con el ganador del Inglaterra-Alemania.



Los ucranianos, que pasaron a octavos con el discreto bagaje de un único triunfo ante la modesta Macedonia del Norte (2-1) , podrán reivindicarse.



Parte de sus opciones pasarán por el partido que realice su estrella Andriy Yarmolenko (autor de dos de los cuatro goles del equipo) ante una Suecia que palió la ausencia de su delantero Zlatan Ibrahimovic con un bloque donde prima el juego colectivo por encima de las individualidades.



Aunque los suecos cuentan con Emil Forsberg, 3 goles en el torneo, quien tratará de reducir la diferencia con Cristiano Ronaldo, 5 goles pero ya eliminado, y con el checo Patrik Schick, 4 goles y aún en liza.