¡Un buen 'Cristiano'! CR7 pidió perdón tras la caída de la Juventus ante la Fiorentina

Alejandro Cabra Hernandez

Cristiano Ronaldo y Leonardo Bonucci pidieron perdón a los aficionados de la Juventus este miércoles por la derrota (3-0) frente a la Fiorentina del martes en Turín, "peor" actuación del equipo esta temporada en su opinión.



Los 'bianconeri' jugaron con 10 durante la mayor parte del partido tras la expulsión del colombiano Juan Cuadrado en el minuto 18 y concedieron su primera derrota liguera de la temporada.

"La peor Juventus de esta primera parte de la temporada. Me disculpo con los aficionados. No hay más que añadir", dijo Bonucci, capitán de la 'Vecchia Signora', en Instagram.



"Ayer (martes), con esta actuación decepcionante y un resultado lejos de ser aceptable, disputamos nuestro último partido de 2020, un año especial por varias cosas", le siguió Ronaldo, también en Instagram.

"Los estadios vacíos, los protocolos covid, los partidos aplazados, los descuentos largos y un calendario muy apretado", enumeró el cinco veces Balón de Oro. "Pero esto no es una excusa. Sabemos que debemos dar más para jugar mejor y ganar con estilo".



"¡Somos la Juventus! Y simplemente no se puede aceptar nada menos que la excelencia en el terreno de juego", añadió.



La 'Juve' es cuarta en la Serie A, igualada a puntos con Nápoles y AS Roma, y está siete puntos por detrás del líder AC Milan.



El equipo de Andrea Pirlo solo ha sufrido una derrota liguera, pero apenas suma seis victorias por otros tantos empates.