Un año y ocho meses de prisión en suspenso solicitados contra Platini y Blatter

La fiscalía suiza solicitó este miércoles un año y ocho meses de prisión en suspenso contra el exfutbolista Michel Platini y el expresidente de la FIFA Sepp Blatter, acusándolos de haber estafado a la instancia del fútbol al obtener el francés un pago sin justificar de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros).



El Tribunal penal federal de Bellinzona (sudeste) anunciará el 8 de julio su decisión sobre este caso que acabó con las carreras de ambos dirigentes, y por el que se exponen teóricamente a hasta cinco años de prisión.



El fiscal Thomas Hildbrand no reclamó una pena de prisión en firme contra el exjugador francés de 66 años y el suizo de 86 años.



Durante más de cuatro horas y media se dedicó a desmontar la tesis de un "contrato oral" cerrado entre los dos hombres por un trabajo de asesoría realizado por Platini entre 1998 y 2002.



Blatter, expresidente de la FIFA, y Platini firmaron un acuerdo escrito en agosto de 1999, que estipulaba 300.000 francos suizos anuales pagados por la FIFA. Pero aseguraron haberse puesto de acuerdo para el pago de 700.000 francos suizos anuales más cuando las finanzas de la organización lo permitieran.



Platini, convertido mientras en presidente de la UEFA, y situado en posición ventajosa para convertirse en presidente de la FIFA, presentó una factura de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a comienzos de 2011, firmada por Sepp Blatter y presentada a la FIFA como un salario pendiente de pago.



Acordar esas sumas sin dejar rastro escrito, sin testigos y sin nunca provisionarlas en las cuentas es "contrario a los usos comerciales" y a las costumbres de la FIFA, insistió Thomas Hildbrand.



Blatter "el camaleón"

"Sólo cuenta su comportamiento desde el punto de vista del derecho penal", recordó el fiscal, dejando de lado toda dimensión política del caso.



Ello pese a que el dosier no se destapase hasta 2015 y propulsase al frente de la FIFA a Gianni Infantino, brazo derecho de Michel Platini en la UEFA, quien es objeto desde 2020 de un procedimiento distinto por tres reuniones secretas con la fiscalía.



"Cuando un camaleón se siente amenazado cambia de color: Blatter hace lo mismo", lanzó Thomas Hildbrand, para el que "no existe razón alguna por la cual la FIFA" habría tenido que diferir el pago.



Y como incoherencia añadida en opinión de la fiscalía, Platini terminó reclamando a comienzos de 2011 500.000 francos anuales por este periodo, en lugar de los 700.000, explicando 'a posteriori' no haber verificado la suma que se le había abonado inicialmente.



"¿Es que sólo en el momento de la factura a la FIFA habría perdido sus capacidades matemáticas?", se preguntó el magistrado, recordando que Platini superó sin problema un "test de cálculo" durante su interrogatorio.



Iniciado el miércoles pasado, el proceso deberá proseguir hasta el 22 de junio, con los alegatos de la FIFA -parte civil- y de las defensas.