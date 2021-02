¿Un aliado? Horario de juego de la Selección Colombia ante Brasil, en el 'Metro', genera reacciones

Francisco Henao

Siempre que la Selección Colombia juega como local en Barranquilla, el horario se convierte en un tema de debate para los seguidores de la ‘Tricolor’ nacional.



¿Es mejor a las 3:30 p.m.?, ¿Es mejor jugar en la tarde o noche?, ¿El calor es amigo o enemigo?, son las preguntas que nos hacemos pensando en el beneficio del combinando nacional.



Las últimas salidas del elenco colombiano han dejado muchas dudas sobre el horario ideal para jugar en el estadio Metropolitano.



Aspectos fisiológicos, médicos, científicos y hasta la sensación personal de los futbolistas se deben tener en cuenta a la hora de escoger la hora de los cotejos.



Colombia enfrentará a Brasil el próximo viernes 26 de marzo a las 5:00 p.m., en duelo de la quinta jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, lo que marcará el debut de Reinaldo Rueda al frente del seleccionado colombiano.



En el arranque de la clasificatoria mundialista y aún con el portugués Carlos Queiroz al comando, la Tricolor superó en octubre pasado 3-0 a Venezuela, juego que se disputó a las 6:30 p.m.



Posteriormente, y por la fecha 3, los nuestros cayeron en casa 0-3 con Uruguay, cotejo que se realizó a las 3:30 p.m.



Para el técnico y preparador físico Diego Barragán, quien vivió tres eliminatorias en Barranquilla jugando a las 3:30 en el ‘Metro’, considera que “en su momento se escogió ese horario porque nosotros entrenábamos allí mucho tiempo, pues la mayoría de los jugadores actuaban en el país. Está comprobado que es mucho más difícil contrarrestar el calor que la altura. En esa época era una pequeña ventaja, pero si no se tiene un buen equipo, el calor no lo será. Puedes jugar en cualquier horario, pero debes tener una escuadra bien preparada físicamente”.

¿El calor juega?

Colombia ha logrado clasificar a cuatro citas orbitales jugando como local en la capital del Atlántico y en especial disputando los partidos en horas de la tarde.



Sin embargo, la situación parece haber variado porque hoy en día los integrantes habituales del elenco nacional militan en el exterior y sobre todo en Europa, donde conviven con otro tipos de situaciones climáticas.



Jorge Luis Pinto, entrenador que estuvo en el banquillo de Colombia y otras selecciones nacionales, opinó que “de cierta manera los horarios son útiles en ciertas épocas del año. Hoy no veo conveniente jugar en el calor de Barranquilla en la tarde porque en su mayoría nuestros jugadores vienen de estar en la parte final del invierno europeo. Necesitamos mucho desgaste físico y es mejor hacerlo en una condición que sea más benévola”.



El tema de la hora sin duda que genera un rico debate. Por ejemplo, Faustino el ‘Tino’ Asprilla, exdelantero y figura de Colombia en los 90, considera que “la Selección Colombia debe seguir jugando en Barranquilla y a las 3:30 p.m., se los digo por experiencia”.



El ‘Tino’, ahora panelista en televisión, añadió que “a mí nunca se me olvida la cara que hicieron Verón y Crespo, que éramos compañeros en Parma, cuando nos pusieron el partido ante Argentina a las 3:30 p.m. en Barranquilla”.



Otro aspecto a tener en cuenta es la parte médica. No es lo mismo el desgaste del organismo de un atleta que compite en la ‘Arenosa’ en la tarde que en otros horarios.



Fernando Motta, galeno quien estuvo durante 10 años en las diferentes categorías de la Selección Colombia y fue jefe del departamento médico del Deportivo Cali, indicó que “jugar en Barranquilla a las 3:30 representa problemas para un atleta porque aumenta la sudoración, incrementan los electrólitos, entre más temprano se juegue, menor rendimiento van a tener. No es tan real que si un jugador ha estado en un periodo en una situación como esa, su organismo tenga alguna huella fisiológica; para adaptarte a una condición climatológica debes contar con un tiempo prudente. Si yo tuviera la posibilidad de decidir el horario del partido con futbolistas que no están acostumbrados al calor, escogería jugar en una hora más tarde a lo habitual”.



Más allá de la polémica que se abre por el horario del partido, en lo que todos coinciden es que para sacar buenos resultados se deben conformar buenos equipos.

Datos

Tras el juego con Brasil del próximo 26 de marzo, la Tricolor nacional visitará en Asunción a Paraguay, duelo programado para el 30 de marzo.



Colombia ha disputado cuatro compromisos en este camino al Mundial de Catar 2022. Ha ganado un partido, empató otro y perdió dos.



Ha anotado seis goles y ha recibido once, un ítem negativo pensando en la definición de un lugar a la próxima Copa Mundo.



El combinado nacional viene de caer 0-3 con Uruguay, y 6-1 con Ecuador, par de derrotas que llevaron a la salida de Carlos Queiroz de la Tricolor.