Triunfo sobre la Real Sociedad: Dembelé metió al Barcelona en semifinales de la Copa del Rey

El Barcelona ganó 1-0 a la Real Sociedad este miércoles para convertirse en el primer semifinalista de la Copa del Rey en un partido dominado por los azulgranas en el Camp Nou.



Un tanto de Ousmane Dembélé (52) dio la victoria al Barça en una eliminatoria de cuartos del torneo del KO disputada a partido único.



El Barcelona fue el dominador en un partido, marcado por la expulsión de Brais Méndez por una dura entrada sobre Sergio Busquets (40) dejando a la Real Sociedad con diez durante toda la segunda parte.



El equipo vasco, en su intento de disputar el dominio del balón al Barça, sufrió ante la presión azulgrana sin lograr casi salir de su campo en la primera parte.



En los primeros 45 minutos, los donostiarras sólo lograrían poner en auténtico peligro la portería defendida por Ter Stegen con un disparo al laguero de Take Kubo (30).



El japonés fue uno de los hombres más combativos de la Real junto al noruego Alexander Sorloth, que mantuvo un intenso duelo con el central uruguayo Ronald Araujo a lo largo del encuentro.



El Barça se hizo dueño del encuentro impulsado por los jóvenes Pedri y Gabi, mientras por la derecha Dembélé fue una auténtica pesadilla para la defensa vasca.



El francés pudo adelantar a su equipo con un disparo desde la frontal que se fue fuera por poco (17).



Sólo unos minutos antes, Robert Lewandowski había visto anulado un gol por fuera de juego de Frenkie de Jong (11).



El equipo azulgrana dominaba, pero no acababa de acertar en la definición en el área contraria.



Pedri probó suerte con un disparo lejano que paró el portero Remiro (32), auténtico baluarte ante la marea azulgrana.



Al filo del descanso, una dura entrada de Brais Méndez sobre Busquets supuso su expulsión después que el árbitro comprobará la acción en el VAR.



La Real, que durante la primera parte no había renunciado a buscar el balón, replegó en la segunda apostando por el contraataque, pero pronto quedó por detrás en el marcador.



Una carrera de Dembélé terminó con un disparo del francés casi sin ángulo para hacer el 1-0 (52).



Con la ventaja en el marcador, el Barcelona pareció relajarse un poco ante una Real Sociedad que defendía bien en su campo para salir en velocidad.



Sorloth tuvo el empate en su bota, pero su remate en boca de gol a pase de Kubo se fue alto (60).



El Barcelona respondió con un disparo de Gavi al larguero (68), pero un error de Ter Stegen dio un susto a los azulgranas.



Una mala entrega del portero a Busquets acabó con un disparo a bocajarro de Robert Navarro detenido por Ter Stegen en el mano a mano (88).



En los últimos minutos, los donostiarras, sin nada que perder, dieron un paso adelante, pero no lograron dar la vuelta al marcador.