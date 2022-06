¡Tremendo susto! Avión de Neymar aterrizó de emergencia en el norte de Brasil

El avión privado que traía al astro Neymar a Brasil desde Estados Unidos debió aterrizar de emergencia en la madrugada del martes en el estado de Roraima (norte) debido a un problema en el parabrisas, según informó la prensa local.



La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Boa Vista, capital de Roraima, cerca de las 2:00 a.m. (horario local), desviándose de la ruta original hacia Sao Paulo "para evitar problemas de presurización", reportó el portal de deportes del diario O Globo.



El delantero del PSG viajaba con su novia, Bruna Biancardi, su hermana, Rafaella, y algunos amigos, según la prensa local.



En las redes sociales aparecieron algunas fotos de Neymar en el aeropuerto rodeado de admiradores, que no dejaron pasar la llegada inesperada del '10' a una ciudad donde Brasil no suele jugar, para retratarse con el ídolo.



El crack de la selección brasileña, quien no se refirió públicamente al incidente, publicó el lunes en su Instagram una foto junto a su hermana en la pista, antes de subirse al avión en un aeropuerto de Estados Unidos.



Más tarde, en su última publicación, compartió una foto desde el aire, cuando sobrevolaba la ciudad de Miami.