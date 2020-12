Tottenham y Liverpool mantienen cabeza de la Premier League pese a no ganar

Juan Carlos Pamo

Con un gol de penal del egipcio Mohamed Salah en el tramo final del partido (79), el Liverpool se llevó un punto (1-1) en su visita al Fulham (17º), que permite a los 'Reds' mantener el coliderato con el Tottenham, que también empató contra el Crystal Palace (11º).



El Liverpool no gana fuera de Anfield en el campeonato inglés desde que se impusiera en Stamford Bridge por 2-0 al Chelsea el pasado 20 de septiembre. Desde entonces una derrota (7-2 frente al Aston Villa) y cuatro empates consecutivos (Everton, Manchester City, Brighton y Fulham).



Este domingo sufrió para lograr el punto en la cancha del Fulham, que se adelantó en el marcador en la primera parte con un disparo cruzado de Bobby Reid (25).



Tras la pausa, el equipo de Jürgen Klopp buscó con más insistencia la portería rival, pero se encontró entonces con el arquero francés Alphonse Areola, que se convirtió en el héroe de los locales con sus paradas (47, 54 y 61).



Empató a 11 para el final Salah al transformar un polémico penal, pitado después de que el golpe franco directo lanzado por Wijnaldum tocase en la mano de un componente de la barrera, pero que tenía el brazo pegado al cuerpo.



Klopp lamentó que su equipo tardase "media hora en entrar en el partido". "Luego fue mejor, sobre todo en la segunda parte, pero deberíamos haber marcado más goles", añadió.



La mala noticia para los 'Reds' se conoció antes del partido, cuando se confirmó que el portugués Diogo Jota, uno de los hombres más en forma del equipo, se une a la larga lista de bajas en el Liverpool y podría estar dos meses fuera de las canchas por una lesión de rodilla.



Antes, el Tottenham tampoco pasó del empate (1-1) en su visita al Crystal Palace (11º).



El capitán Harry Kane adelantó a los Spurs con un disparo desde fuera del área que no parecía muy complicado para que lo atajase Vicente Guaita, pero la pelota hizo un extraño y engañó al arquero español (23).



Tras el gol, los locales estiraron líneas y comenzaron a llegar con peligro ante el arco del francés Hugo Lloris, a quien la madera le salvó de encajar el primer gol antes de la pausa (43).



Tras fallar una clara ocasión en el 69, el alemán Jeffrey Schlupp acabaría anotando el empate a 10 minutos para el final, aprovechando un rechace corto de Lloris (81).



En el tramo final, los Spurs se lanzaron a por la victoria, pero primero el larguero (86) y después Guaita (90+2) impidieron la victoria del equipo entrenado por José Mourinho.



"Perdimos dos puntos. Si se miran los últimos 10 minutos sí; si miramos los primeros 45 también; aunque del 45 al 75 no jugamos bien y cometimos muchos errores", lamentó el técnico portugués.



Con estos resultados, Tottenham y Liverpool suman 25 puntos, dos más que el sorprendente Southampton, que se colocó tercero tras derrotar claramente al colista de la Premier League, el Sheffield United, por 3-0.



Pese a que no se adelantaron pronto, los 'Saints' no se vieron inquietados en ningún momento por el colista de la liga, un espejismo del equipo que sorprendió la temporada pasada. Che Adams marcaba el primero de los locales en el minuto 34 y hubo que esperar hasta el segundo tiempo para que los rojiblancos aseguraran el triunfo con las dianas de Stuart Armstrong (62) y Nathan Redmond (83).



El Leicester (5º), de su lado, podría adelantar a Chelsea (4º) y Southampton si derrota en su coliseo al Brighton (16º), también este domingo.