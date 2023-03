Tottenham venció al Nottingham y se consolida en la cuarta casilla de la Premier: Davinson fue suplente

Eliminado esta semana en octavos de la Liga de Campeones por el Milan, el Tottenham (4º) reaccionó y se impuso por 3-1 al Nottingham, una victoria que le afianza en la cuarta plaza de la Premier League gracias también a una nueva derrota del Liverpool (5º), por 1-0 este sábado ante el Bournemouth en la 27ª jornada.



Poco pudo hacer el portero costarricense Keylor Navas ante el vendaval ofensivo de los 'Spurs', que decidieron el partido en la primera hora con los goles del capitán Harry Kane (19 y 35, de penal) y del surcoreano Son Heung-min (62).



El Forest redujo diferencias en el tramo final por medio del central Joe Worrall (81), pero el ghanés André Ayew falló un penal en el descuento (90+6) que hubiese dado suspense a los últimos minutos del duelo.



En la carrera por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, el Tottenham se vio favorecido por el nuevo tropiezo del Liverpool, apenas una semana después del histórico 7-0 al Manchester United.



Los Reds, que fallaron un penal por medio del egipcio Mohamed Salah en el minuto 69, habían incluso aplastado al Bournemouth por 9-0 en la primera vuelta.



Los jugadores Jürgen Klopp han vuelto a mostrarse como el equipo irregular que ha sido a lo largo de la temporada, realizando una de las peores actuaciones desde la llegada del entrenador alemán en 2015.



El ritmo de su inicio de partido sugirió que el Liverpool obtendría una victoria fácil, con la que sería su única verdadera ocasión en juego (cabezazo de Virgil Van Dijk despejado sobre la línea por el colombiano Jefferson Lerma, minuto 6).



Más allá de un intento de Andrew Robertson (13), los jugadores del Liverpool no volvieron a mostrarse peligrosos en el juego hasta el final del partido.



Bournemouth pudo abrir el marcador con una jugada de Dango Ouattara (9), para después marcar el gol de la victoria con otra acción de burundés, que logró desembarazarse de Van Dijk y centrar a Philip Billing para que abriera el tanteador (28, 1-0).



Les Reds no habían encajado ningún gol en el curso de sus cinco partidos precedentes en el campeonato. Pero no supieron reaccionar tras ese gol ni en el segundo período.



Tampoco supieron aprovechar la oportunidad que les llegó con un penal tras una mano de Adam Smith, que Mohamed Salah envió fuera de la portería de Neto (69).



Tras estos resultados, seis puntos separan al Tottenham del Liverpool. Los 'Spurs', además, se colocan a uno solo del podio, que ocupa el United antes de recibir el domingo al colista Southampton. El colombiano Davinson Sánchez estuvo en el banco de suplentes.



Por su parte, la derrota no aportará confianza a unos 'Reds' que el miércoles jugarán en el Santiago Bernabéu con el objetivo de intentar remontar el 5-2 encajado en Anfield ante el Real Madrid para seguir vivos en la 'Champions'.



En otros partidos del sábado, que se cerrará con la visita del Manchester City (2º) al Crystal Palace (12º), el Chelsea confirma su mejoría (10º) y se impuso 3-1 en la cancha del Leicester (16º), aunque sigue demasiado lejos de la pelea por la Champions.



En la lucha por la permanencia, el Everton (15º) logró un triunfo vital en caza ante el Brentford (9º), mientras que el Leeds (19º) no pasó del empate 2-2 en casa frente al Brighton (7º).



Los otros resultados de la jornada han sido:



Bournemouth 1-0 Liverpool (Jefferson Lerma disputó 81 minutos).



Leicester 1-3 Chelsea



Everton 1-0 Brentford (Yerry Mina fue suplente).



Leeds 2-2 Brighton (Luis Sinisterra ingresó al minuto 90+4).