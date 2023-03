Tome nota: Así se disputará la fecha 11 de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2023, la cual se disputará entre el 31 de marzo y el 3 de abril.



La jornada la abrirá el juego entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira en el estadio Departamental Libertad el 31 de marzo a las 6:00 de la tarde. Ese mismo día Independiente Santa Fe recibirá en El Campín a Boyacá Chicó, a partir de las 8:10 de la noche.



La jornada continuará el sábado primero de abril con los juegos Envigado vs. Once Caldas, Independiente Medellín vs. Deportes Tolima, La Equidad vs. Atlético Nacional y cierra ese día el partido entre Bucaramanga y Millonarios en el Alfonso López.



La programación para el domingo 2 de abril tendrá tres juegos: América recibirá en el Pascual Guerrero a Jaguares, Unión Magdalena será local en el Sierra Nevada ante Águilas Doradas, mientras que Atlético Huila enfrentará al Deportivo Cali en el Guillermo Plazas Alcid.



El juego entre Junior y Alianza Petrolera cerrará la jornada el lunes 3 de abril a las 8:10 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla.