Tome nota: Así quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Europa League

Sporting Portugal-Arsenal y Manchester United-Betis son las eliminatorias más atractivas de los octavos de final de la Europa League, que se disputarán el 9 y el 16 de marzo, tras el sorteo realizado este viernes.



Sevilla-Fenerbahçe, con el partido de vuelta en el campo del equipo turco, y Roma-Real Sociedad, con el segundo partido en San Sebastián, serán los otros emparejamientos de los equipos españoles, junto al United-Betis.



Cuando se temía un enfrentamiento igualado entre Arsenal y la Juventus de Turín, el equipo londinense, actual líder de la Premier, jugará contra los lisboetas del Sporting, con el duelo de vuelta en Inglaterra.



Vencedores en 1970 y finalistas en 2019, los 'Gunners' de Mikel Arteta intentarán dar otro paso hacia la soñada final, programada el 31 de mayo en Budapest.



La Juventus de Turín, triple vencedor de la prueba, la última vez en la lejana fecha de 1993, deberá desconfiar del Friburgo alemán, neófito a este nivel de la competición, pero que es cuarto en la potente Bundesliga.



Tras haber eliminado al Barcelona, el United vuelve a España para jugar contra el Betis de Sevilla.



La nueva oposición de estilos entre el vencedor del torneo en 2017, ahora entrenado por el neerlandés Erik ten Hag, que trata de enderezar al United tras varias temporadas delicadas, y el quinto clasificado de la liga española, es prometedora.



Por su parte, la Real Sociedad tampoco lo tendrá fácil contra el AS Roma de José Mourinho, que ganó en 2022 la Conference League.



El Shakhtar Donetsk ucraniano, que pasa una época complicada debido a la situación en su país, desde el inicio del conflicto con Rusia, intentará contra el Feyenoord neerlandés continuar su bonita aventura.



El duelo entre el Union Berlín alemán y el Union Saint-Gilloise belga asegura en cuartos de final la presencia de un club que nunca ha llegado a este nivel.



Dominio histórico español

Estos dos equipos estaban juntos en el Grupo D, con reparto de victorias en los duelos de esa llave, ganando en cada ocasión el equipo que jugaba como visitante por 1-0.



Por último, el Bayer Leverkusen alemán, entrenado por el español Xabi Alonso, se medirá al Ferencvaros húngaro.



Los cuartos de final tendrán lugar el 13 y el 20 de abril, las semifinales el 11 y el 18 de mayo.



El último campeón, el Eintracht Fráncfort, ya no está en contienda y los clubes todavía en carrera intentarán ganar una prueba que España ha dominado estos últimos años, ganando once de las últimas veinte ediciones.



Los octavos de final de la Europa League tras el sorteo:

FC Union Berlín (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL)

Sevilla FC (ESP) - Fenerbahçe (TUR)

Juventus (ITA) - Friburgo (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencvaros (HUN)

Sporting Portugal (POR) - Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG) - Betis (ESP)

AS Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Feyenoord (NED)