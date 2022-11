"Todo por la plata", la crítica del técnico Jorge Sampaoli sobre el Mundial de Qatar 2022

"Todo por la plata". El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró crítico este martes con el Mundial de Catar, que obliga a parar las competiciones locales, convencido de que se juega "en un lugar donde no se debería de jugar, en unas fechas en las que no se debería jugar".



"Ahora no se puede quejar nadie porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes", afirmó Sampaoli en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra la Real Sociedad del miércoles.



"La FIFA determinó que se juegue en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, pero todo por plata, todo un negocio", afirmó Sampaoli.



"Entonces, aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas no puede haber, porque la queja es antes", dijo Sampaoli.



"El tema es que como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, después las consecuencias las paga otra gente, la de más abajo", dijo Sampaoli, que criticó que haya que parar las competiciones domésticas.



El técnico del Sevilla y exseleccionador de Argentina también admitió que un Mundial en medio de las competiciones puede afectar al rendimiento de los jugadores que miran más hacia la cita catarí.



"Nosotros tenemos que empujar para saber que tenemos que hacer cargo de situaciones puntuales de algunos futbolistas que por lógica, en todo el mundo van a mirar, no de reojo, con los dos ojos al Mundial", dijo Sampaoli.



"Estamos en medio de una tarea muy complicada desde lo mental porque el Mundial es inevitable. Esa cercanía genera no enfocarse en todo del todo y se hace muy complejo, no solamente para el Sevilla, para muchos equipos", consideró Sampaoli, cuyo conjunto pugna por alejarse de los puestos de descenso en LaLiga.



"Para nosotros, en la condición que estamos, el miércoles es la final del mundo y nosotros pensamos que es un partido para despedir a los jugadores que van al Mundial es un error, nos jugamos mucho", concluyó.