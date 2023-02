¡Todo o nada! Manchester United y Barcelona se juegan el pase a octavos de la Europa League

En medio de las tensiones extradeportivas, el Barcelona visita este jueves (3:00 p.m.) al Manchester United en busca del pase a octavos de final de la Europa League, tras empatar 2-2 en el Camp Nou.



El equipo azulgrana afronta la vuelta del play-off de acceso a octavos de la Europa League en medio de la investigación a una empresa de un exresponsable arbitral por unos pagos realizados por el Barça.



“Yo nunca he sentido que nos hayan ayudado en Europa o en España, nunca he sentido esto”, dijo este miércoles el técnico Xavi Hernández, al ser preguntado de nuevo sobre el caso en la rueda de prensa previa al encuentro contra el United.



Pese a sus problemas fuera del campo, el equipo azulgrana sigue en buena racha en la cancha como líder de LaLiga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado.



Tras el empate en el Camp Nou, el Barça tendrá que ir por la victoria en Inglaterra, aunque afrontará el encuentro con varias bajas sensibles.



El conjunto azulgrana no podrá contar con los lesionados Ousmane Dembélé y Pedri, ni tampoco con Gavi, sancionado por acumulación de tarjetas.



Pedri y Gavi habían sido los dos grandes motores del Barça en la ida en el Camp Nou, pero no podrán ayudar a su equipo en Mánchester, donde está previsto que vuelva a liderar el equipo el capitán Sergio Busquets.



“Pedri es el jugador referencia, no pierde pelotas, es fundamental, y Gavi es pura pasión, pura intensidad, que es precisamente lo que necesitamos”, dijo Xavi.