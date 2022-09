Todo listo para la Copa Ídolas: lo que debe saber a la hora de entrar al Pascual Guerrero

Con el inicio de la Copa Ídolas 2022 Cali Ciudad Deportiva este sábado 17 de septiembre, la organización del evento deportivo informa las disposiciones logísticas y de seguridad que aplican para el ingreso del público al estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Las mismas entran en vigencia el sábado, en la primera jornada de la Copa, con los encuentros entre América de Cali vs Club Atlético Mineiro de Brasil a las 4:05 pm, y Olimpia de Paraguay vs Deportivo Cali a las 6:40 pm.



La boletería se podrá adquirir en los puntos físicos y plataforma online de Warena para cada fecha, las cuales brindarán acceso a los dos partidos del día en la fase del todos contra todos y a la gran

final, permitiendo el ingreso de menores de edad a partir de los 5 años (Caminantes).



Las tribunas habilitadas para el acceso del público con boleta son Norte, la cual será designada como Tribuna Familiar, y Occidental, con valores de $10.000 y $25.000 respectivamente.



Las disposiciones generales son:

• No se permitirá el ingreso de las barras organizadas de los equipos locales.

• El evento no habilitó la tribuna Sur del estadio.

• No se permitirá el ingreso de trapos, banderas, humo e instrumentos musicales, entre otros elementos de animación.

• Se restringe el porte de prendas alusivas a los equipos de fútbol, especialmente las de los equipos locales (América de Cali y Deportivo Cali).

• Las puertas del estadio se abrirán para ingreso de público 2 horas antes de iniciar el primer partido de la jornada.

• No se permitirá el ingreso de público al estadio a partir del minuto 15 del segundo tiempo del segundo partido de la jornada.

• No se permitirá el ingreso de bebidas y alimentos al estadio.



Es de esta manera como tanto The Coach, agencia organizadora del evento, y demás patrocinadores reiteran su invitación a los fanáticos del fútbol femenino para acompañar y alentar en familia y en paz a los cuatro equipos en competencia, durante las cuatro jornadas de partidos programadas entre el 17 y 24 de septiembre, para vivir una vez más la pasión del fútbol femenino en Cali, previo a su actuación en la Copa Conmebol Libertadores.