Tocará esperar: Lionel Messi todavía no tiene el alta médica para jugar en este 2022 

El astro argentino Lionel Messi todavía no sabe lo que es jugar en este 2022. El delantero sigue en su proceso de recuperación después de superar el Covid y todo parece indicar que no estará este fin de semana con el PSG.



El equipo parisino, líder de la Liga con 11 puntos de ventaja, recibe este sábado al Brest con la intención de seguir manteniendo o aumentar su diferencia en el puntaje.



"Lo esperamos de regreso lo más pronto posible”, comentó el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, quien no se comprometió con alguna fecha para el retorno de Messi.



¿Jugará con Argentina?

Según versiones de prensa desde Francia, el PSG ya habría mandado una primera comunicación a la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), solicitando que no se convoque a Lionel Messi para la doble fecha de Eliminatorias suramericanas.



Las razones serían para que el astro argentino se pueda quedar en París y seguir su puesta a punto para la parte final de la temporada.



Por el momento, desde la Argentina no se han pronunciado al respecto.