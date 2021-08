¡Tiembla Europa! El PSG va por más y ahora le apunta a Cristiano y a Pogba para su superequipo

El París Saint Germain no se conforma con llevar a la superestrella Lionel Messi a su equipo, sino que quiere ir por más para tener una nómina que gane todo lo que juegue.



La prensa europea asegura hoy que el equipo parisino fichará como jugadores libres el próximo año nada menos que al volante francés Paul Pogba y al delantero portugués Cristiano Ronaldo.



"Tanto Cristiano como Pogba quedan libres en 2022 y su posición de no renovar el contrato con sus actuales clubes es definitiva. Llegarían gratis en 2022 al PSG para armar un equipo galáctico y juntarse con Messi y Neymar", informó el canal británico Sky Sports.



PSG está decidido a realizarlo porque no debería pagar ni por el traspaso de Cristiano y mucho menos por el de Paul Pogba. En ambos casos, el PSG solo debería acordar el salario de ambos", puntualizó el canal.



La noticia ha sacudido el mundo del fútbol, en especial a los aficionados de los otros clubes que ven con preocupación el equipo que está armando el PSG.