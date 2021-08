'Tic, Tac': Real Madrid hace oferta formal de 160 millones de euros por Kylian Mbappé

La primera oferta de 160 millones de euros del Real Madrid para fichar a Kylian Mbappé, reportada este miércoles por la prensa, reactiva el culebrón en torno al astro del París Saint-Germain, que promete nuevos giros antes del final del 'mercato', el 31 de agosto.



¿Por qué tarda la renovación?

Hace un año, el PSG inició los contactos para renovar los contratos de Neymar y Mbappé, que expiraban en junio de 2022.



Pero mientras que el brasileño dio luz verde en mayo para permanecer hasta 2025, el francés todavía se guarda su respuesta.



"Lo que quiero es ganar, sentirme en un lugar donde realmente puedo ganar, donde hay un proyecto sólido a mi alrededor", declaró el futbolista en Canal+ antes de la Eurocopa.



El atacante fue escuchado y este verano (boreal) se incorporó a Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y, sobre todo, Lionel Messi.



Mbappé "no tiene excusa para hacer otra cosa" que quedarse, lanzó su presidente, Nasser Al Khelaifi, tras el fichaje del genio argentino.



Hoy el campeón del mundo se muestra discreto. Vive este periodo de rumores con "tranquilidad", aseguró su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino.



¿El Real puede hacerse con él?

El monto de la primera oferta madridista contrasta con la austeridad que impera en el ambiente. La 'Casa Blanca' resistió durante la pandemia y presentó unas cuentas positivas de 800.000 euros en el ejercicio 2020-21.



Con las salidas este verano de Ramos y Raphaël Varane, el Real también ha aligerado su masa salarial. Y al mismo tiempo ha ingresado cerca de 75 millones de euros por las ventas del defensa francés al Manchester United y de Martin Odegaard al Arsenal.



"El Real Madrid podría fichar a Mbappé. Tendría que separarse de otros jugadores", aseguró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a principios de junio en la televisión español GolTV. "Pero la llegada de Mbappé sería muy buena para LaLiga", añadió el dirigente.



¿Tiene el PSG medios para decir no?

Si Mbappé no renueva su contrato, puede salir el próximo verano sin que el PSG ingrese nada de dinero, luego de pagar 180 millones de euros para ficharlo del AS Mónaco en 2017.



En ese caso, venderlo este verano es la última oportunidad para el equipo francés si quiere recibir dinero.



La pandemia (puerta cerrada, crisis de los derechos televisivos en Francia...) ha afectado a las finanzas de los parisinos, que terminaron el curso 2019-20 con unas pérdidas antes de impuestos de 124,9 millones de euros (146,5 millones de dólares), según el último balance de la DNCG, el organismo encargado de vigilar las finanzas de los clubes profesionales en Francia.



Eso fuerza al PSG a vender este verano. Por el momento solo ha recibido 7 millones de euros (más eventuales bonificaciones) por Mitchel Bakker, que puso rumbo al Leverkusen.



Pero el PSG dispone de un accionista muy potente, el catarí QSI, capaz de subsanar el déficit, en un contexto de relajación del 'fair play' financiero europeo.



Además, tras la llegada de la superestrella Messi, "el PSG podría reanudar su marcha hacia adelante en términos de crecimiento de ingresos, en términos de patrocinio, 'merchandising' y boletería", dijo a la AFP Christophe Lepetit, economista en el CDES de Limoges. Esto podría ayudarles a mantener a Mbappé.



¿Por qué Mbappé y el Real tienen una relación tan particular?

Entre Kylian Mbappé y el Real existe una historia desde hace años. Fan de Cristiano Ronaldo, Mbappé tenía de niño pósters en su habitación del portugués durante su etapa madridista (2009-2018).



En 2012, Zinédine Zidane, entonces director deportivo del club, propuso al joven atacante de 14 años que pasara unos días en las instalaciones del Madrid.



"(Mis padres) querían que empezara mi carrera en Francia, que tuviera una educación francesa (...). Ir a España, aunque fuera con Zidane, seguía siendo otro país, otra cultura", contó Mbappé sobre este episodio en una entrevista en L'Obs a principios de junio.



Desde entonces, el Real Madrid no para de hacerle guiños, el último procedente de Toni Kroos a mediados de agosto en su podcast: "Quizás un jugador de París se nos una...".