Thibaut Courtois: "Jugamos un buen partido, pero no pudimos marcar"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, lamentó la derrota 1-0 contra el Barcelona, este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, convencido de que "jugamos un buen partido, pero no pudimos marcar".



"Hemos dominado el partido, ellos se han puesto bastante defensivos, han intentado defender el gol, encajamos un gol con bastante mala suerte, estaban ganando cuando quizás no merecían", dijo Courtois a la televisión pública española.



"Nos costó encontrar ocasiones, chutar a puerta. Jugamos un buen partido en cuando al control, pero no pudimos marcar", lamentó Courtois.



"Han defendido muy bien. Es un equipo que está encajando pocos goles. Hoy no salió ese último pase, han defendido bien, es mérito de ellos", añadió el portero merengue.