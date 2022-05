Teófilo Gutiérrez y su polémica historia con La Bombonera del Boca Juniors

La Bombonera, el templo sagrado de Boca Juniors y la famosa 12, no es un lugar extraño para Teófilo Gutiérrez, la figura del Deportivo Cali que este jueves volverá a jugar allí.



Desde su paso en 2013 por River Plate, el más enconado rival del equipo xeneize, Teófilo ha generado toda clase de polémica por sus candentes declaraciones antes de un partido, lo que le ha ocasionado el rechazo de una de las hinchadas más radicales de Argentina y de Boca: La 12.



En La Bombonera, Teófilo ha anotado un gol, ha hecho pase-gol, ha sufrido derrotas y celebrado triunfos, pero también ha visto la tarjeta roja, lo que demuestra que ante Boca y en su estadio, vive partidos muy especiales.



Allí ha jugado para Racing, River Plate, Rosario Central y Atlético Junior.

Su historia en La Bombonera

El primer partido en campo de Boca fue el 20 de noviembre del 2011, jugando para Racing. El encuentro terminó 0-0, pero el barranquillero fue expulsado.



El 20 de noviembre de 2016, esta vez con Rosario Central, Teófilo marcó su primer gol para el 1-1, celebró con un gesto que hizo recordar a River y luego fue expulsado cuando iban 21 minutos.



En 2013 llegó a River, principal rival de Boca. El 30 de marzo de 2014, el onceno millonario ganó 2-1 y el colombiano inició la jugada del 1-0.



El 28 de noviembre del 2014 se volvió a encontrar con Boca en La Bombonera, y una vez más celebró, esa vez por la Copa Suramericana (0-1).



Con River tuvo su primer revés el 3 de mayo de 2015: 2-0. A La Bombonera también fue con Junior y perdió 1-0 el 5 de abril de 2018 por Copa.

¿Cómo lo recibirán?

Teófilo volverá a jugar en La Bombonera este jueves con el Cali, y en duelo clave porque decide la suerte de ambos equipos en la Libertadores.



“El hincha de Boca tiene una relación con ‘Teo’ por su paso por River. Este regreso a La Bombonera era muy esperado, pero él abrió el paraguas hace unos días diciendo que van a enfrentar a un equipo copero como Boca; uno esperaba, como siempre, un comentario picante para encender la llama. Pero seguro va a ser un lindo momento con él y cada que toque la pelota, va a escuchar al hincha de Boca”, dice Alejandra Chaves, periodista argentina que cubre todo lo relacionado con el cuadro xeneize.



Alejandro Aguilera, otro reportero argentino, tiene claro lo que sucederá en cancha de Boca.



“A Teófilo, La Bombonera lo va a recibir con toda la presión que siempre genera el estadio cuando hay un jugador no querido en el equipo rival; él una vez celebró haciendo la banda de River cuando jugaba en Rosario Central, y eso no lo olvida el hincha de Boca. Cada que toque las pelota, va a ser silbado”.



Por su parte, Ezequiel Sosa, de TyC Sport, asegura que “Teo se encargó durante su carrera de ser provocador y de entablar un ida y vuelta con el hincha de Boca. Ahora hay otra versión de ‘Teo’, pero en el fondo sigue siendo ese jugador inteligente; el Cali tiene un arma para jugar con la desesperación de Boca, con la provocación... ni hablar en caso se que salga victorioso”.



Entre tanto, Diego Borinsky, de El Gráfico, aseguró que sin duda Teófilo “será recibido como un símbolo de River. Recuerdo un gol que hizo jugando para Rosario y comenzó a celebrar haciendo la banda de River sobre el pecho, el árbitro se dio cuenta y lo expulsó. Imagino que cuando entre lo silbarán, le cantarán que es de la B... cuando toque la pelota le van a decir de todo, eso está claro”.



Teófilo sabe perfectamente lo que le espera: “Ya sé cómo me van a recibir, pero ese es el fútbol argentino y la pasión con que se vive el fútbol. Es lindo jugar con un clima así”.



Sin duda, al barranquillero le dirán de todo este jueves en una cancha difícil por el ambiente: pero él, ayudado por los demás jugadores del Cali, tiene la clave para callar una vez más a la ruidosa número 12 de Boca.

Datos

Deportivo Cali entrenó este martes en campo de Lanús, y aprovechó para atender a los medios de comunicación.



Salvo Jorge Marsiglia, que está marginado por temas de salud, el técnico Rafael Dudamel podrá contar con todos sus jugadores para este jueves.



Por los lados de Boca, se anuncia una baja muy importante: la del lateral peruano Luis Advíncula, quien sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho.



Cali y Corinthians tienen 8 puntos, por 7 de Boca.