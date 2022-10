Telepacífico estará al lado de América y Cali en la Copa Libertadores Femenina

Con el sorteo que definió los grupos y el calendario de partidos de la primera fase de la Copa Libertadores Femenina 2022, también se definió que el Canal Regional Telepacífico, será uno de los canales oficiales que tendrá la exclusiva de las transmisiones de todos los partidos del América de Cali y del Deportivo Cali en el torneo internacional que se llevará a cabo del 13 al 28 de octubre en Quito, Ecuador.



Fiel a su misión de potenciar, exhibir y fortalecer el ámbito cultural de la región, Telepacífico ha hecho una vez más un significativo esfuerzo para contar con la posibilidad de transmitir por su señal de televisión y en directo, otro magno evento deportivo que engloba aspectos positivos a resaltar de la región, como lo es la participación del América de Cali y el Deportivo Cali como los únicos equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina 2022.



De acuerdo a su gestión, Ricardo Bermúdez, gerente de Telepacífico afirma que “Telepacífico sigue muy comprometido con las causas culturales, deportivas y de cualquier aspecto que valga la pena resaltar, no solo de la ciudad ni del departamento, sino de toda la región pacífico, por eso es para nosotros un motivo de orgullo anunciar que los hinchas del América de Cali, el Deportivo Cali y del fútbol femenino en general, podrán conectarse con sus equipos favoritos y apoyarlos en el marco de la Copa Libertadores Femenina, desde la pantalla de su canal regional, Telepacífico”



El Deportivo Cali femenino quedó emparejado con Corinthians de Brasil, Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia y su calendario de jugará y se podrá disfrutar por Telepacífico de la siguiente manera:



13 de octubre a las 5:15pm, Corinthians vs Deportivo Cali, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito.

16 de octubre a las 3:00pm, Olimpia vs Deportivo Cali, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito.

19 de octubre a las 5:15pm, Deportivo Cali vs Always Ready, Estadio Banco Guayaquil, Quito.



Por su parte, América de Cali el sorteo lo emparejó con un equipo de Perú y uno de Venezuela que aún no se han clasificado al torneo y Santiago Morning de Chile y su calendario de jugará y se podrá disfrutar por Telepacífico así:



14 de octubre a las 5:15pm, América de Cali vs Santiago Morning, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito.

17 de octubre a las 3:00pm, Equipo de Venezuela vs América de Cali, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito.

20 de octubre a las 3:00pm, América de Cali vs Equipo de Perú, Estadio Banco Guayaquil, Quito.