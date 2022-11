Suramérica va por el trono y aspira con finalizar la hegemonía europea en Qatar 2022

No será un Mundial más. Qatar-2022 puede afianzar la tendencia o ser un punto de inflexión en la ya amplia supremacía de Europa sobre Suramérica.



El panorama para los suramericanos no luce muy alentador de cara a la cita en Oriente Medio. La brecha se amplió en casi todos los rubros: el potencial económico, torneos más competitivos y el éxodo de jóvenes de la región a edad cada vez más temprana, conspiran contra una competencia menos desigual.



En la puja por el liderazgo del fútbol, Suramérica puede dar pelea en un solo aspecto: el aporte de sus grandes talentos que están aptos para cortar una serie negativa iniciada en Alemania-2006 (campeón Italia).



En ese período de cuatro mundiales, solo seleccionados europeos ganaron la copa, con un pico en Rusia-2018, donde los cuatro semifinalistas fueron equipos del viejo continente (el campeón Francia, Croacia, Bélgica e Inglaterra).



Esta racha dio vuelta la balanza y ahora Europa aventaja a Suramérica en títulos mundiales con 12 conquistas contra 9.



A la incuestionable superioridad económica que absorbió a grandes figuras suramericanas, Europa le sumó la preocupación por la formación de sus propias figuras.



Sin embargo, los suramericanos confían que en Qatar el gran momento de Lionel Messi como líder de una Albiceleste que acumula 35 partidos invicta -incluida la Copa América 2021 en Brasil y la 'Finalissima' contra Italia- o la solidez y categoría de Brasil, pueden cambiar la historia.



"Para mí los dos máximos candidatos son Brasil y Argentina. Creo que están hoy mejor que el resto. Las grandes selecciones europeas tienen muchos problemas y no solo lesiones, sino problemas internos, de funcionamiento", afirmó el uruguayo Gustavo Poyet, seleccionador de Grecia, a la AFP.



Idéntica valoración hizo el brasileño Cafú, campéon mundial en 1994 y 2002. "Brasil viene de una temporada muy buena. Argentina tiene un muy buen conjunto también. Veo a ambas selecciones con un potencial muy grande de ganar el Mundial". explicó.



El surgimiento de diversas camadas de futbolistas talentosos, ahora la generación liderada por Messi y Neymar, son las que pueden hacer la diferencia para achicar la brecha entre Europa y Suramérica.



"Brasil ha tenido un cambio generacional: en los últimos 20 años pasó a ser una selección más fuerte, organizada. Así los jugadores de creatividad tienen más soporte atrás y se sienten más seguros", acotó Poyet.

Datos

Messi, que disputará su quinto mundial, se deshizo de una pesada mochila al lograr la Copa América en Brasil-2021 tras 28 años de sequía albiceleste.



Favorito a ocupar el cetro de mejor futbolista, el francés Killian Mbappé había encendido la polémica de la rivalidad entre Europa y Suramérica.

"En Suramérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso las últimos mundiales los ganaron los europeos", lanzó el delantero. Varios suramericanos le respondieron.