Suecia sufre ante Bélgica pero pasa a 'semis' en la Eurocopa femenina

Suecia consiguió con un tanto en el descuento final (1-0) derrotar a Bélgica en cuartos de final de la Eurocopa femenina de fútbol y clasificarse a semifinales, este viernes en Wigan, cerca de Mánchester.



Las suecas se estrellaron repetidamente ante la ordenada defensa belga y el gran partido de la arquera Nicky Evrard, antes de encontrar por fin el gol de la clasificación, en el 90+2 por medio de Linda Sembrant.



Suecia, el equipo que es el vigente subcampeón olímpico y que ocupa el número dos en el ranking FIFA, cumplió así los pronósticos y se citó en 'semis', el martes en Sheffield, con las anfitrionas inglesas, que el miércoles se impusieron 2-1 a España.



El jueves, Alemania selló su pase a semifinales al vencer 2-0 a Austria y su adversario saldrá del último partido de los cuartos de final, que disputan el sábado Francia y Holanda.



Las suecas continúan con su gran actuación en esta Eurocopa, donde arrancaron con un empate (1-1) en el grupo C ante Holanda, la defensora del título europeo, antes de encadenar dos triunfos, contra Suiza (2-1) y Portugal (5-0).



La victoria ante las belgas de este viernes fue muy trabajada, ante un equipo que había sido una de las sorpresas de la fase de grupos, quedando en su grupo por encima de Islandia e Italia.



Suecia no pudo contar en este partido con su capitana Caroline Seger, con problemas en un talón.



Las suecas llegaron a adelantarse en el marcador en el minuto 24, por medio de Stina Blackstenius, pero el VAR reveló un fuera de jugo por milímetros de la atacante del Arsenal y el tanto fue anulado.



Blackstenius tuvo mucho más avanzado el partido (74) una gran ocasión, pero la arquera Evrard demostró sus reflejos y repelió su remate de cabeza.



Evrard fue la protagonista del partido por sus intervenciones, pero no pudo evitar el gol de la defensa central Linda Sembrandt ya en el 90+2, aprovechando un lío en el área en un saque de esquina mal despejado.

- Adiós con honores -

"Bélgica es un equipo contra el que es difícil maniobrar tácticamente. Hemos dominado el partido, pero podía haber caído de cualquiera de los dos lados", admitió el seleccionador sueco, Peter Gerahrdsson.



Pese a que la eliminación hundió anímicamente a las belgas, el equipo demostró su progresión y terminó el torneo con la cabeza alta.



"Tenemos que analizar bien todo después del torneo. Debemos estar orgullosos de estar aquí y de haber hecho un partido así ante Suecia. Todo el mundo sabe que tenemos ocho jugadoras profesionales, tendremos que intentar ir al próximo torneo con 23 profesionales", declaró el seleccionador de Bélgica, Ives Serneels.



Suecia tendrá un examen muy complicado en semifinales ante Inglaterra, con un boleto para la gran final del 31 de julio en Wembley como premio.