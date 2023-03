Sporting venció al Arsenal desde el punto penal y clasificó a los cuartos de la Europa League

El Sporting de Lisboa dio la gran sorpresa de los octavos de final de la Europa League tras eliminar este jueves al Arsenal, líder de la Premier League, en los penales, gracias a la actuación del portero español Antonio Adán.



La eliminatoria se decidió en los penales, tras el empate 1-1 registrado en Londres y el 2-2 hace una semana en Lisboa, y desde los once metros, los portugueses se mostraron muy efectivos marcando sus cinco lanzamientos, mientras que Adán atajó el cuarto disparo del brasileño Gabriel Martinelli para dar el pase a los lisboetas.



El Arsenal dominó por completo la primera parte y se adelantó por medio del suizo Granit Xhaka, que aprovechó un rechace del portero rival, pero a los 'Gunners' les faltó más eficacia como para haber sentenciado la eliminatoria antes del descanso, desaprovechando numerosas ocasiones de gol.



El equipo londinense dejó con vida al Sporting, que a la hora de juego empató la eliminatoria con un golazo de Pedro Gonçalves, con un disparo desde el círculo central que sorprendió a un adelantado Aaron Ramsdale (61).



Ese gol dio alas a los portugueses, que poco después tuvieron una clara ocasión para ponerse por delante, pero Ramsdale le ganó el mano a mano a Marcus Edwards (72).



En la prórroga, el portero español Adán salvó al Sporting de la derrota, sobre todo desviando al larguero un disparo del belga Leandro Trossard (98) y los portugueses resistieron hasta llegar a los penales, pese a acabar 10 por la expulsión del uruguayo Manuel Ugarte (118).



Y desde los once metros, los portugueses no fallaron.