Sorpresivo: España cayó 2-1 ante Suiza por la Liga de Naciones 

España cayó 2-1 con Suiza este sábado en Zaragoza en la Liga de Naciones con lo que tendrá que jugarse con Portugal el pase a la 'Final 4' del torneo el próximo martes.



Manuel Akanji abrió el marcador para Suiza (21), Jordi Alba igualó (55), pero Breel Embolo puso el 2-1 (58) que permite a los suizos seguir en la pelea por mantenerse en la Liga A de la Nations League, mientras la Roja cedió el liderato de grupo a los lusos.



Los portugueses se impusieron 4-0 a los checos este sábado para encabezar el grupo A2 con dos puntos de ventaja sobre los españoles.



La Roja tendrá que ganar el martes en Braga en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones si quiere estar en la final a cuatro del torneo continental.



Empezaron con fuerza los helvéticos en La Romareda, presionando arriba a los españoles y cerrándose de manera compacta cada vez que les tocaba irse hacia atrás.



En la primera parte, España no inquietó el arco defendido por Yann Sommer con su juego muy dificultado por el férreo marcaje de Djibril Sow sobre Sergio Busquets en el centro del campo.



España notó este marcaje, en un día en que Pedri tampoco pudo desplegar toda su magia.



Akanji abre la cuenta suiza

Tras un tiro lejano de Granit Xhaka detenido por Unai Simón (13), Akanji se elevó en un saque de córner para hacer el 1-0 con un remate picado de cabeza (21).



El gol cayó como un jarro de agua fría en el conjunto español, que movía la pelota de un lado a otro buscando un hueco que no aparecía en la ordenada defensa helvética.



La Roja mejoró cuando empezó a dar más velocidad a su juego y a buscar las entradas en profundidad por la banda en la segunda parte.



Marco Asensio aprovechó una entrada de Jordi Alba para dejarle un balón que el barcelonista envió a las redes suizas (55), aunque la alegría en las gradas de La Romareda apenas duró tres minutos.



Todavía no se había dejado de celebrar el tanto cuando en otro saque de esquina, Embolo remató en boca de gol un balón suelto para hacer el 1-2 (58).



Otra vez por detrás en el marcador, Luis Enrique dio entrada Nico Williams y Borja Iglesias, que se estrenaron con la Roja, junto a Yeremy Pino, para dar mordiente al ataque.



La Roja sin acierto

Frente a una primera parte donde a la Roja le costaba llegar al arco contrario, la segunda mitad fue de completo dominio español, que vivió en campo contrario, pero al que le faltaba rematar en los últimos metros.



Marcos Llorente, que había entrado por Pedri (70), muy apagado en este encuentro, trató de sorprender desde lejos, pero detuvo Sommer (74).



Los últimos diez minutos de encuentro fueron de total acoso de España frente a una Suiza replegada, que no renunciaba a tratar de sorprender al contraataque.



España tuvo su última oportunidad en un remate de Carlos Soler casi a bocajarro que sacó Sommer (90+3).



La resistencia suiza acabó teniendo el premio de tres puntos valiosísimos en su pelea por seguir en la principal liga de la Nations League, mientras España se lo jugará todo el martes ante Portugal en Braga.