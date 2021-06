¡Sorpresa! Francia, eliminada en los penales por Suiza en octavos de final de la Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penales dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario, este lunes en Bucarest.



Francia dominaba 3-1 a falta de diez minutos para el final del partido cuando Suiza logró llevar el partido a la prolongación y el boleto a los cuartos en una tanda de penales en la que solo falló la estrella del París Saint-Germain.



En los 90 minutos reglamentarios por parte suiza marcó un doblete de cabeza su dorsal '9' Haris Seferovic (15, 81), antes de que Mario Gavranovic (90) llevara el duelo a la prórroga.



Los goles franceses fueron cosa de Karim Benzema, en tres minutos de locura (57, 59), secundado por Paul Pogba con un tiro por toda la escuadra desde fuera del área (75).



Por si fuera poco, el arquero y capitán de Francia, Hugo Lloris, le había parado un penal a Ricardo Rodriguez (55) justo antes de que se desencadenara el doblete de Benzema.



Suiza se verá las caras en los cuartos de final con España, el viernes en San Petersburgo. La 'Roja' eliminó anteriormente a Croacia, también previo paso por la prórroga, por 5-3.



Será la primera vez en su historia que los helvéticos pisen esa ronda en la Eurocopa.



El seleccionador francés, Didier Deschamps, se vio obligado antes del duelo a modificar el sistema y disponer una defensa de tres centrales por las lesiones de los laterales izquierdos Lucas Hernandez y Lucas Digne.



- De poder sentenciar a ir perdiendo -

Las hostilidades se desataron pronto. Steven Zuber puso un centro desde la izquierda al primer palo y Seferovic, tras ganarle la posición a un blando Clément Lenglet, la empujó a gol a placer (15).



Francia reaccionó rápidamente, pero sin perder el orden. Kylian Mbappé (27) con dos tiros seguidos y Adrien Rabiot (29) lo probaron desde lejos.



Sin embargo, los galos no parecían nada cómodos atrás, el sistema desplegado les tenía confundidos y la 'Nati' se plantaba con facilidad en las inmediaciones de su área.



Deschamps intervino y tras el descanso sentó a Lenglet, señalado, y metió a Kingsley Coman, volviendo a una defensa de cuatro con Rabiot como lateral izquierdo.



El comienzo de la segunda mitad fue eléctrico. Griezmann se apoyó en Mbappé, quien ya había visto el desmarque de Benzema. Con un movimiento genial, el delantero del Real Madrid se alejó de los defensas y superó a un Yann Sommer que tardó en salir (57).



El empate fue un mazazo para Suiza. Antes del tanto del '19' francés, Ricardo Rodriguez había fallado un penal cometido por Benjamin Pavard (55). El lateral helvético lanzó raso a la derecha de Lloris, que despejó con una buena estirada.

- Pesadilla para Mbappé -

Francia no desperdició el estado de shock suizo. Pogba robó un balón en la frontal del área rival, Coman combinó con Griezmann, cuyo chut desvió por poco Sommer, dejando no obstante el balón perfecto para que Benzema lo empujara a gol de cabeza (59).



La brecha la amplió Pogba, quien puso la guinda a una actuación sobresaliente con un impresionante disparo desde fuera del área que se coló por toda la escuadra izquierda de Sommer (75).



Los 'Bleus' no vieron el partido anterior entre España y Croacia (5-3). De lo contrario no se explica que sufrieran la misma relajación que la 'Roja' cuando también mandaban 3-1.



Con dos zarpazos, otro cabezazo de Seferovic (81) servido por Kevin Mbabu y una carrera por el pasillo interior de Gavranovic (90), Suiza emuló la hazaña croata y llevó el partido a la prolongación.



La locura continuó en los minutos extra, en los que no participó Benzema, quien or lesión pidió el cambio por Olivier Giroud.



Francia rozó el cuarto pero Sommer se coronó ante Pavard (95) y Mbappé volvió a lanzar muy desviado (111). Giroud también tuvo la suya, pero su golpeo con todo a favor salió demasiado mordido (115). El espigado ariete del Chelsea todavía tuvo la última de cabeza, pero Sommer voló para atrapar el balón (119).



En la tanda de penales, la efectividad fue máxima hasta que llegó el turno de Mbappé. Suiza marcó sus cinco penales y, cuando le llegó el turno en el quinto y último tiro francés, el delantero del PSG disparó a la derecha de Sommer, a media altura, y el arquero despejó a mano cambiada.