¡Sorpresa en la Libertadores! Flamengo, el actual campeón cayó contra el debutante Aucas

El ecuatoriano Aucas venció 2-1 (0-1) al brasileño Flamengo, actual campeón de la Libertadores, en el partido de ida que sostuvieron el miércoles en Quito por la primera fecha del Grupo A del certamen de 2023.



El club oro y grana, debutante en la Libertadores, se alzó con una importante y meritoria victoria con goles de Erick Castillo (58 minutos) y Roberto Ordóñez (85).



El rojinegro carioca, que goza de la mayor hinchada de su país, no pudo sostener el triunfo parcial por 1-0 tras convertir el joven Matheus Franca a los 38.



La jornada se completará más tarde, con el duelo entre el chileno Ñublense y el argentino Racing Club.



En la segunda fecha del Grupo A, Flamengo recibirá a Ñublense en Rio de Janeiro el 19 de abril y Racing a Auca en Avellaneda al siguiente día.



El 'Fla' había arrancando con pie derecho en su proyecto de revalidar el título de la Libertadores. Sin embargo, cedió todo en el segundo tiempo, en el que 'papá' Aucas -que ya hizo historia- amagó con propinarle una vapuleada.



Aprovechando un servicio del defensa Pablo desde media cancha, el artillero Franca se lanzó con todo para eludir a varios jugadores auquistas y colarse en el área de candela para disparar cruzado, con la derecha, por abajo y casi desde el punto penal, venciendo al cuidapalos Hernán Galíndez.



El gol inyectó energía al tres veces campeón de la Libertadores (1981, 2019 y 2022), que tardó para mostrar algo de su supremacía bajo una lluvia que cayó sobre el estadio de 'papá' Aucas, ubicado en el sur de la capital ecuatoriana.



'Papá' se impone



La derrota parcial no asustó a Aucas, que igualó con el tanto de Castillo. En un contraataque, el delantero recibió un pase de Rómulo Otero para proyectarse por el costado zurdo y girar hacia derecha, anidando por el caño izquierdo.



Ordóñez, quien a los 62 minutos reemplazó a Jhon Cifuentes, consiguió los 3 puntos para el 'ídolo' quiteño al ingresar en tromba hasta la media luna y con astucia levantar el esférico para dejar adelantado al arquero Santos, que de forma desesperada salió para tratar de contener el avance.



En su estreno en el torneo, el popular elenco 'oriental' pudo plantarse bien ante el linajudo 'Mengão', que en febrero perdió en la definición por penales (5-4) ante el ecuatoriano Independiente del Valle en la final de la Recopa Sudamericana-2023.



Al inicio del partido ya llegó a amenazar la valla protegida por Santos, pero el 'Fla' poco a poco fue sacando su casta para asumir la posesión absoluta del balón en la etapa inicial y embestir contra el 'ídolo' quiteño, que el año pasado logró su primera corona nacional en sus ocho décadas de vida.



Aucas, que por muchos años ha pasado en categorías inferiores, no tuvo consideración con el 'más querido de Brasil', cuyo poderío no dejó ver en Quito.