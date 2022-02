"Son muy pocas las posibilidades": Falcao, sobre el complicado panorama para clasificar a Catar 2022

La Selección Colombia resta de dos enfrentamientos para terminar con todos los partidos de eliminatorias rumbo a Catar 2022. La 'Tricolor' enfrentará a Bolivia en casa y a Venezuela en condición de visitante.



Solo un milagro podría clasificar a Colombia al Mundial y Radamel Falcao así mismo lo confirma. Sin embargo, el delantero del Rayo aseguró que el plantel afrontará los dos partidos con mucha responsabilidad.



"Es complejo porqué las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que hemos representado a nuestro país. Cuando vamos a la Selección y nos ponemos la camiseta damos lo mejor. Este es el camino, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo y conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa con los otros resultados. Debemos afrontar los dos compromisos con ilusión", afirmó Falcao en diálogo con ESPN Colombia.



Por otro lado, el 'Tigre' se refirió sobre lo acontecido en Barranquilla por parte de la hinchada colombiano que abucheó a los jugadores de la Selección luego de la derrota ante Perú.



"Es entendible la desilusión de la gente por no conseguir la victoria. Los jugadores somos los más afectados porqué somos los principales en querer darle alegrías a nuestro país. Los más desilusionados somos nosotros. Entiendo a la gente que tiene ese tipo de reacciones, lo que no compartimos es la violencia y los vándalos que tiran botellas. Es algo que se tiene que erradicar de nuestro fútbol, no se pueden tirar botellas que pueden lastimar y herir a una persona", expresó Radamel.



En marzo iniciarán las ultimas jornadas de las eliminatorias suramericanas y se podrán conocer las 4 selecciones que irán directo a Catar (Brasil y Argentina ya clasificados) y quién tendrá que disputar el repechaje.