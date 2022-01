Sin Neymar por lesión, la Selección Brasil confirmó sus convocados para las Eliminatorias

Sin el lesionado Neymar, ausente de las canchas desde finales de noviembre, Brasil convocó este jueves a la base que lo clasificó anticipadamente al Mundial de Catar para los juegos del clasificatorio sudamericano contra Ecuador y Paraguay.



Lesionado del tobillo izquierdo durante un juego del Paris Saint Germain de la liga francesa el 28 de noviembre, el astro brasileño se perderá los dos primeros juegos de la 'Seleção' en 2022, cuando visite a los ecuatorianos el 27 de enero en Quito y reciba a los paraguayos el 1 de febrero en Belo Horizonte.



"Mi atención y preocupación es que la salud de él esté bien. Ese es el punto. A partir de ahí, nos concentramos en las etapas para que él pueda llegar [a la Copa del Mundo] en su mejor condición", dijo el entrenador Tite en una rueda de prensa virtual en Rio de Janeiro.



'Ney' también se ausentó por molestias físicas del último choque de la 'Canarinha', el empate 0-0 contra la Argentina de Lionel Messi en San Juan en noviembre, pero se prevé que esté recuperado para el duelo de ida de octavos de final de la Champions League, el 15 de febrero, donde el PSG chocará con el Real Madrid.



La vacunación de Lodi

Sin el '10', a cuya ausencia se suman otros habituales de Tite como los atacantes Richarlison y Roberto Firmino, el líder invicto de la eliminatoria (11 victorias y dos empates) confiará su ofensiva a Vinicius Jr, Gabriel Jesus, Antony, Philippe Coutinho y 'Gabigol'.



Sobresale la presencia del atacante Rodrygo, del Real Madrid, quien no era convocado desde la primera fecha del clasificatorio, en octubre de 2020.



La retaguardia volverá a ser custodiada por Marquinhos, Thiago Silva y Casemiro, además de Dani Alves y Alex Sandro. El lateral derecho titular, Danilo, no fue llamado por lesión.



El zurdo Renan Lodi no fue tenido en cuenta debido a que no está completamente vacunado contra el covid-19, afirmó Tite.



"La vacunación es una responsabilidad social", dijo el técnico, quien aseguró que además el jugador tendría problemas para ingresar a Ecuador y restricciones en Brasil.



El coordinador de la selección, Juninho Paulista, precisó que el marcador de punta del Atlético de Madrid recibió la primera dosis del inmunizante el 10 de enero.



"Tenemos nuestra opinión, pero no obligamos a ningún atleta a vacunarse", sostuvo el asistente técnico César Sampaio.



Para la penúltima doble jornada eliminatoria, Brasil contrató un vuelo que partirá de Madrid el 25 de enero para llevar directamente a Quito a los jugadores que actúan en Europa, explicó Juninho.



Lista de convocados:



Arqueros: Alisson (Liverpool, ING), Ederson (Manchester City, ING), Weverton (Palmeiras).



Defensas: Marquinhos (PSG, FRA), Thiago Silva (Chelsea, ING), Éder Militao (Real Madrid, ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal, ING), Dani Alves (Barcelona, ESP), Emerson (Tottenham, ING), Alex Sandro (Juventus, ITA), Alex Telles (Manchester United, ING).



Volantes: Casemiro (Real Madrid, ESP), Fabinho (Liverpool, ING), Bruno Guimarães (Lyon, FRA), Gerson (Marsella, FRA), Fred (Manchester United, ING), Philippe Coutinho (Aston Villa, ING), Lucas Paquetá (Lyon, FRA), Everton Ribeiro (Flamengo).



Delanteros: Raphinha (Leeds, ING), Antony (Ajax, HOL), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Gabriel Jesus (Manchester City, ING), Vinicius Jr (Real Madrid, ESP), Matheus Cunha (Atlético de Madrid, ESP), Gabriel Barbosa (Flamengo).