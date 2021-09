Siguiente round: posibles medidas de Fifa contra los clubes de la Premier League

Por estos días varios medios internacionales han vuelto a mencionar la disputa entre la Fifa y las ligas europeas por la no cesión de los futbolistas para las fechas de Eliminatorias a Catar 2022, pero ahora hablan de sanciones y vetos para los clubes.



El martes el periodista de 'ESPN', Christian Martin, afirmó que el ente rector del fútbol mundial notificó a los clubes de la Premier League que no podrán usar a los futbolistas que fueron convocados, pero no cedidos, para este fin de semana en el reinicio de la liga.

ULTIMO MOMENTO: FIFA PROHIBIRIA A LOS CLUBES INGLESES PONER ESTE FIN DE SEMANA A LOS JUGADORES NO CEDIDOS A LA ELIMINATORIA @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/3mUia7Opdf — Christian Martin (@askomartin) September 7, 2021

Ahora, según el medio 'MundoDeportivo', la CBF elevó la queja formal por no poder usar a sus jugadores en esta triple fecha sudamericana, por lo que la Fifa ya habría tomado determinaciones al respecto.



Información que suministró el medio catalán, la sanción sería para Alisson, Fabinho y Roberto Firmino (Liverpool), Raphinha (Leeds), Ederson y Gabriel Jesus (City), Thiago Silva (Chelsea) y Fred (United).



La decisión final dicta que por cinco días no podrán alinear a estos futbolistas durante el tiempo que habría debido durar la cesión y cinco días más, a contar desde la fecha prevista para su regreso. En este caso, los cinco días van del 10 al 14 de septiembre.



En el caso de Thiago Silva y Fred, a ellos les impedirían jugar en el comienzo de la Champions League, pues sus equipos juegan el martes 14.



Finalmente, se conoció que en caso tal que los clubes no hagan caso a estas medidas, estarían expuestos a sanciones como la pérdida de los partidos por marcador de 3-0.