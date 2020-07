¡Sigue la racha! Luis Fernando Muriel le dio el triunfo al Atalanta

Francisco Henao

Con un solitario gol del colombiano Luis Fernando Muriel de penal en la primera parte (27) , el Atalanta (4º) derrotó este domingo al Cagliari (11º) y se acerca al podio después de la derrota del Inter por 2-1 ante el Bolonia (9º) , este domingo en la 30ª jornada de la Serie A.



A ocho jornadas para el final, el equipo de Bérgamo suma 63 puntos y se coloca a uno del Inter, aunque, más importante, en la lucha por las plazas de 'Champions' distancia en 15 puntos a una Roma (5º) que recibía al Nápoles en el cierre de la fecha.



El entrenador del Atalanta Gian Piero Gasperini, cuyo equipo afrontará en agosto los cuartos de final de la Liga de Campeones en el nuevo formato 'Final 8' previsto en Lisboa, realizó muchos cambios en el once inicial y eso hizo que el equipo fuera menos brillante de lo habitual y sufriera más de lo esperado ante el Cagliari.



Antes, el Inter de Milán (3º) perdió 2-1 ante el Bolonia (9º) y de esta manera parece despedirse de las escasas opciones que le quedaban para luchar por el Scudetto.



El fin de semana ha sido perfecto para el líder del campeonato italiano, una Juventus que el sábado ganó 4-1 en el derbi al Torino (15º) y que vio cómo perdieron sus dos principales perseguidores: la Lazio (2º) contra el AC Milan por 3-0 el sábado y el Inter este domingo.



De esta manera, el equipo turinés aventaja en siete puntos a la Lazio y en once al Inter. Con ocho partidos por jugar (24 puntos) , la Juventus debería sufrir una hecatombe para no revalidar el título.



Este domingo, todo le salió mal al Inter, a pesar de que el equipo de Antonio Conte se adelantó en el marcador con un tanto del belga Romelu Lukaku, con un remate afortunado tras tocar un balón en el palo del arco rival (22) y se quedó en superioridad al inicio de la segunda parte tras la expulsión de Roberto Soriano, por una supuesta agresión a un adversario (57) .



Pero a partir de ese momento, el equipo 'neroazzurro' se vino abajo: el argentino Lautaro Martínez falló un penal en el 62, encajó el empate con un gol del gambiano Musa Juwara (74) y también se quedó con 10 por la expulsión, por doble amarilla, de Alessandro Bastoni (77) .