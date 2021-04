¡Sigue la polémica! El fútbol alemán mostró su desacuerdo por la creación de la Superliga en Europa

Juan Carlos Pamo

El fútbol alemán - la Deutsche Fußball Liga (DFL) y la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) - está consternado por la fundación de una Superliga, una idea que ha generado una gran polémica en el mundo del balompié internacional.



"Nos solidarizamos con la UEFA y su presidente Aleksander Ceferin. Al mismo tiempo, apoyamos todas las contramedidas señaladas por la FIFA, la UEFA y las ligas y asociaciones nacionales afectadas. Somos conscientes de que esto también puede afectar a la selección de jugadores de la selección alemana que están contratados en dichos clubes de la Superliga", publicó esta lunes las autoridades del fútbol en Alemania.



Luego de décadas amenazando con un cisma, los grandes clubes del continente, con Real Madrid, Liverpool o United a la cabeza, dieron el paso y crearon una sociedad privada, bautizada como 'Superliga', e iniciaron procesos judiciales preventivos frente a la oposición de la UEFA, organizadora de la Liga de Campeones, la mayor competición continental de clubes desde su creación en 1955.



"El futuro del fútbol está en juego. Este cambio no se parece a ninguno que hayamos visto antes. No debemos permitir que los intereses financieros de unos pocos clubes de primera fila de Inglaterra, Italia y España destruyan estructuras bien establecidas. El fútbol europeo se nutre del hecho de que, en teoría, todos los clubes pueden competir con los mejores del continente en una sola competición. Este sueño no debe ser suplantado por un comercio cerrado", agregó el comunicado.



Los doce clubes en el origen de esta ruptura (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham) , incluye a todos los campeones de Europa desde 2005, salvo el Bayern Múnich.



"Las ligas nacionales son la base del fútbol profesional, de su popularidad y de su atractivo en toda la sociedad. Es irresponsable e inaceptable poner en peligro la colaboración que ha surgido a lo largo de los años. Esta colaboración es la que también ha permitido el crecimiento de los principales clubes en las últimas décadas", apuntaron los alemanes en desacuerdo por la creación de la Superliga.



Pase lo que pase, la semilla de la división está plantada. Afectado por la pandemia del covid-19, el deporte rey en Europa ha visto amenazado su estructura piramidal de redistribución de los recursos televisivos.



"La gran mayoría de los clubes, ligas y asociaciones europeas están de acuerdo con nosotros. Los aficionados de toda Europa también se manifiestan. En este contexto, la aprobación por unanimidad del Comité Ejecutivo de la UEFA de la reforma prevista de las competiciones europeas de clubes ha sido lo correcto hoy", indicaron desde suelo teutón.



Según sus promotores, la Superliga funcionaría con un formato de una temporada regular con 20 equipos, quince de ellos llamados "clubes fundadores", clasificados de oficio cada año, y otros cinco disfrutando de invitaciones.



"Más que nunca, la DFL y la DFB harán campaña en este sentido con todos los medios a su alcance. Especialmente a la luz de la crisis mundial del coronavirus, está claro lo que el fútbol debería representar: solidaridad, no egoísmo", concluyó.