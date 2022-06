¿Sigue la amargura? Florentino Pérez volvió a hablar del fallido fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que el delantero del PSG Kylian Mbappé sucumbió a una "presión política y económica" para renovar por el club francés, en una entrevista con el programa 'El Chiringuito'.



"Manifestó siempre que su sueño era el Madrid y como quince días antes (de anunciar su decisión), como que cambió la situación, creo que por una presión política y económica", dijo Pérez en la cadena de televisión Mega.



"Entró como en un bloqueo y debió salir por lo que era más fácil para desbloquear", estimó el presidente del Real Madrid, para el que "la presión que más le ha podido costar a él es la presión política".



"Supongo que el dinero también y un liderazgo en cuanto al proyecto deportivo, eso le hace cambiar de opinión y toma el camino que él cree que es mejor para salir de una situación que yo comprendo que estaría muy bloqueado".



Mbappé anunció el 22 de mayo que renovaría con el PSG después de muchos medios hubieran dado por hecho su fichaje por el Real Madrid.



"Cuando uno entra en una situación así de pánico intenta salir por la vía que se le acabe ante el pánico, hasta lo comprendo, porque no es fácil que te llame el presidente de la República (Emmanuel Macron)", añadió Pérez.



"Aquí no cabe en la cabeza que el Rey de España llamara a un club... Es una cosa muy difícil de entender", aseguró el presidente del Real Madrid.



Florentino Pérez enmarcó esta acción en la relación entre Catar, de donde es originario el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y Francia.



"Hay que entender que hay dos Estados, uno es Catar y otro es Francia, y tienen una relación y Catar le pide al presidente de Francia una cosa... y yo lo entiendo así porque si no, es imposible", dijo Florentino Pérez.



"Desde el año 2000 que llevo aquí no hay precedente de que un Presidente de la República llame... y lo diga públicamente... y además, creo que no queda bien con el resto de clubes de Francia", aseguró el mandatario merengue.



Pese a todo, Pérez no cerró la puerta a Mbappé.



"Ahora no, porque este Mbappé no es mi Mbappé", dijo Florentino Pérez al ser preguntado si sigue soñando con verlo con la camiseta del Real Madrid.



"Ahora si cambia, la vida da mil vueltas, pero yo este Mbappé que se niega a hacer un acto publicitario de patrocinio con su selección, no lo quiero", afirmó, insistiendo en que "ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima de los demás".



Un jugador "puede ser mejor o peor, pero esto es un juego de equipo, uno para todos y todos para uno, no vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo la gestión del colectivo", aseguró Pérez.



"Le deseo si se queda allí lo mejor posible para él, yo no tengo nada en contra de él, pero yo me creía lo del sueño y él también", añadió.



"Pero, a veces los sueños no se pueden realizar por causas externas", concluyó Pérez.