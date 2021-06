"Siempre nos sacamos chispas": Mauricio 'Chicho' Serna sabe lo que es enfrentar a Perú

Francisco Henao

Mauricio Serna ya sabe lo que es enfrentar a Perú en eliminatorias o copas América, como quiera que jugó ante los incas cuando estaba en Selección Colombia.



Sobre esos duelos, el exvolante paisa tiene claro como son: "Este duelo siempre va a ser muy difícil. No solo para Perú, sino también para Colombia. Son rivales que hasta por historia e identidad futbolística se parecen. Con Perú nos sacamos chispas. Entendemos que somos rivales a vencer".



Sobre las cuentas de Colombia en esta ronda premundialista, 'Chicho' tiene claro que hay que sumar sí o sí para pelear el boleto a Catar.



"En estas eliminatorias somos 10 selecciones, jugamos 9 partidos de local. Uno aspira a ganar los 9, pero hay que tener en cuenta que contra Brasil y Argentina se puede llegar a perder. Me quedan 7, que tengo que tratar de ganarlos todos, y si gano esos 7, estoy en un 80% de la clasificación al Mundial. Es la eliminatoria más difícil, por eso de 10 selecciones da 4 o 5 cupos con el repechaje".



Sobre Colombia, Serna señaló que está llegando el momento de un recambio necesario en el equipo.



"Con respecto a Colombia, creo que también hay momentos que hay que pensar en un recambio y seguramente Reinaldo Rueda, nuestro técnico, que conoce muy bien a todos nuestros futbolistas, está encaminado en eso".



'Chicho' también tocó el tema de la ausencia de James, y aunque sin mencionarlo manifestó que si un jugador no está en plenitud de condiciones, debe darle campo a otro.



"Por más que el entrenador siempre quiere tener a todas las estrellas para que brillen, hay veces que esas estrellas no están funcionando y no es que no los convoquen, pero si hay otros jugadores que andan bien, hay que aprovechar esas situaciones".



El fogoso volante que siempre fue titular, batallando en el mediocampo, se mostró preocupado por el nivel de los jugadores colombianos.



"El nivel actual de los jugadores colombianos es incierto. Vemos que Falcao ha jugado pocos partidos y luego reaparece, pero después de unos días se vuelve a lesionar, eso nos afecta a todos y lo mismo pasa con Mina y Dávinson Sánchez, Cardona".



Y agregó que "Mientras que, a su vez, Cuadrado ha mantenido la regularidad en un club de primerísimo nivel como la Juventus por mucho tiempo, ha sido muy valorado e importante en el equipo italiano y en la Selección Colombia".



(*) Mauricio Serna: exmundialista con la Selección Colombia y embajador de la casa de apuestas LatinBet24.