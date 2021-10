¡Sí se puede! Colombia sale por tres puntos de oro, pero también por el invicto de Brasil

La selección colombiana necesitará más que suerte este domingo para hacerle zancadilla a la aplanadora de Brasil. Armado de un portero difícil de franquear, el equipo intentará treparse en la tabla del premundial sudamericano para arañar un boleto directo a Catar-2022.



Ubicados en el purgatorio de la quinta posición, que da un cupo al repechaje intercontinental, los cafeteros llegan al duelo en la cuerda floja.



Con 14 puntos, Colombia depende de dos resultados para sellar su ascenso: derrotar a Brasil y que Uruguay o Ecuador, ambos con 16 unidades, pierdan como visitantes.



De jugar bien sus cartas y si los astros se alinean a su favor podrían ascender una o hasta dos posiciones en la reñida clasificación durante la segunda jornada de la triple fecha del premundial.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda no han ocupado ninguna de las cuatro primeras casillas a las que aspiran desde octubre de 2020, cuando apenas se habían disputado dos fechas de la eliminatoria.



En cambio la poderosa 'Canarihna' lleva diez partidos sin perder en el premundial sudamericano. Una victoria la dejaría a un paso del encuentro internacional a falta de poco menos de la mitad de los encuentros.



La calurosa ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, acogerá este duelo decisivo para el equipo local, desde las 4:00 p.m. en el Estadio Metropolitano, con un aforo permitido de unos 35.000 espectadores.



Aunque el quinto lugar pareciera un premio de consolación, Colombia se lo ganó escalando contra todo pronóstico. Los cafeteros que maravillaron camino a Brasil-2014 y Rusia-2018 con el argentino José Pekerman, se desinflaron durante la administración del portugués Carlos Queiroz.



Bajo su liderazgo llegaron a estar en la séptima posición y con un déficit de -5 en la diferencia de gol.



Pero en enero de 2021 Reinaldo Rueda asumió el timón del barco al borde del naufragio y lo llevó a un puerto vecino a los parcialmente clasificados a Catar-2022.



En la pasada jornada, Colombia igualó sin goles ante Uruguay en Montevideo y evitó que los charrúas se escaparan en la tabla.



El empate "va a ser muy importante siempre y cuando nosotros hagamos lo nuestro en casa, que sumemos frente a Brasil y frente a Ecuador" el próximo jueves, afirmó el mediocampista Wilmar Barrios.



Colombia perdió a Juan Guillermo Cuadrado para el duelo ante Neymar. El extremo derecho de la Juventus de Italia está castigado por acumulación de amarillas.



"Naturalmente es un jugador determinante para nosotros que nos va a hacer mucha falta en un juego tan vital como este", lamentó Rueda.



El DT no ha dado pistas sobre quién reemplazará al mejor jugador de su segundo ciclo como seleccionador de Colombia y uno de los líderes dentro del campo.



El ingreso del zurdo Juan Fernando Quintero, del Shenzhen chino, jugando a perfil cambiado parece ser la alternativa más probable. Pero Róger Martínez, del América de México, también pide pista en el once inicialista como un delantero improvisado por la banda.



Los cafeteros le apuestan al inspirado portero David Ospina, que mantuvo a salvo el arco colombiano en el empate sin goles ante Uruguay y ha sido protagonista del premundial.

Ficha técnica

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Aforo permitido: 35 mil espectadores.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Probables formaciones:



Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Matheus Uribe (Jefferson Lerma), Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Rafael Borré y Duván Zapata (Falcao García).

D.T.: Reinaldo Rueda.



Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Eder Militao, Alex Sandro, Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá, Neymar, Gabriel Jesús, Gabriel Barbosa.

D.T.: Tite.